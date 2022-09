Indosuez Wealth Management Italia: nuove nomine nel team senior

Nuove nomine in Indosuez Wealth Management Italia nel nuovo team di senior management, che lavorerà al fianco di Bonaventura Canino, direttore generale di Indosuez Italia da luglio scorso (nella foto sopra).

Nel dettaglio Caroline Bouchy, confermata nel suo ruolo di vice direttore generale, assume la responsabilità delle attività di steering, transformation & operations, allargando il suo perimetro a nuove sfide come la digitalizzazione e l’efficienza operativa.

Mario Buquicchio, già responsabile per il wealth management di Crédit Agricole Italia, ha raggiunto il team di Indosuez Italia, dove ha assunto il ruolo di vice direttore Generale con la responsabilità delle aree HR, marketing & investment solutions.

In tale posizione, si legge in una nota, si occuperà del consolidamento e della crescita – lato HR – dei team di wealth manager, delle attività di comunicazione e valorizzazione del brand, del governo e dello sviluppo dell’offerta di prodotti e servizi che può contare, tra l’altro, su esclusive soluzioni di investimento in gestioni patrimoniali altamente personalizzate, in veicoli di private market e private insurance, oltre che sofisticati servizi di advisory, wealth planning e credit structuring.

Nominato anche Maurizio Ceron che assume il ruolo di vice direttore generale, mantenendo al contempo la responsabilità dell’area wealth management e continuando a guidare la rete commerciale, con l’obiettivo di incrementare le attività di coverage della clientela e delle sinergie con il Gruppo Crédit Agricole in Italia.

Chi è Indosuez Wealth Management

In Italia dal 1982, Indosuez Wealth Management è presente sul territorio nazionale con sedi a Milano, Roma, Padova e Torino. Le competenze e l’esperienza dei professionisti che operano nel Paese, con una conoscenza perfetta del contesto locale, sono integrate con quelle di team globali di specialisti dei diversi settori di investimento. La profondità di tali conoscenze e la stretta collaborazione con gli esperti del gruppo Crédit Agricole, di cui tutte le linee di business sono rappresentate nel Paese, costituiscono i vantaggi distintivi della nostra rete. CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, è la succursale italiana di CA Indosuez Wealth (Europe).