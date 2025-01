In Italia ricchezza famiglie supera 11mila miliardi di euro ma pesa l’inflazione

In aumento la ricchezza netta delle famiglie italiane che a fine 2023 è stata pari a 11.286 miliardi di euro. Così la Banca d’Italia e l’Istat in una pubblicazione congiunta che fotografa la ricchezza reale e finanziaria nel nostro Paese, con focus sulle attività patrimoniali e la loro evoluzione nel tempo, insieme ad alcuni confronti internazionali.

Quello che emerge soprattutto è che le famiglie italiane hanno investito sempre di più in titoli, soprattutto pubblici, mentre i depositi hanno registrato la diminuzione più marcata dal 2005.

Istat e Bankitalia: la ricchezza reale e finanziaria delle famiglie

Andando nel dettaglio dei dati emerge che alla fine del 2023, la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto i 11.286 miliardi di euro, con un aumento del 4,5% rispetto al 2022 a prezzi correnti, il livello più alto dal 2005.

Tuttavia, a prezzi costanti, la ricchezza reale è inferiore a quella del 2021 di oltre sette punti percentuali a causa dell’inflazione del 2022.

Le attività finanziarie invece sono cresciute del 7,1%, grazie all’andamento positivo di azioni, fondi comuni e riserve assicurative. In particolare, secondo il rapporto, aumentano le detenzioni di titoli, soprattutto titoli di Stato, in cui le famiglie hanno investito ampiamente nel corso del 2023, mentre i depositi hanno registrato la diminuzione più marcata dal 2005 (‑3,2%). Stabili le passività finanziarie, con una modesta riduzione dei prestiti bilanciata dall’aumento degli altri conti passivi. Per ciò che invece riguarda le attività non finanziarie, principalmente le abitazioni, queste sono aumentate del 1,6%,

Ricchezza netta/reddito lordo: Italia a pari merito con Canada e Germania

Nel confronto internazionale, il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile delle famiglie è rimasto stabile nel 2023 in Italia, Canada e Germania, mentre è fortemente diminuito per il secondo anno consecutivo in Francia e Regno Unito.

Il report infine mette in luce come, per le società non finanziarie, la ricchezza lorda è aumentata grazie alla crescita degli impianti e macchinari e al valore delle azioni in portafoglio, mentre i depositi hanno visto una diminuzione per la prima volta dal 2012. Per le amministrazioni pubbliche, infine la ricchezza netta è risultata negativa per 1.432 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2022, principalmente a causa dell’aumento delle passività (+8,8%) rispetto alle attività (+0,9%). A livello internazionale, l’Italia ha mostrato una dinamica simile a quella del Regno Unito, con un calo più accentuato nel 2023