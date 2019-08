In buona saluta e autonomi nella gestione finanziaria: l’identikit degli over 65

In buona salute. Attivi nel tempo libero. Autonomi nella gestione finanziaria ed economicamente in grado di soddisfare le proprie esigenze, togliersi qualche sfizio e anche aiutare la famiglia.

È l’autoritratto degli over 65enni italiani, tracciato attraverso la ricerca “Smart Aging: over 65 e family caregivers a confronto”​ realizzata per Europ Assistance con il contributo scientifico di Humanitas da Lexis Research. Uno spaccato prezioso per conoscere meglio i senior italiani, che oggi costituiscono un segmento demografico dal peso specifico crescente, in termini quantitativi, e non solo.

Dalla ricerca condotta attraverso la realizzazione di 1292 interviste telefoniche, emerge che:

più della metà degli over 65 vive con il proprio partner , ma un quarto è rimasto solo;

, ma un quarto è rimasto solo; circa l’85% ha figli. Quasi uno su 2 vede i propri parenti più stretti quotidianamente, ma il 15% meno spesso di una volta al mese;

Quasi uno su 2 vede i propri parenti più stretti quotidianamente, ma il 15% meno spesso di una volta al mese; in maggioranza (59%) hanno ancora una vita attiva , tra sport, gite e cinema. Tuttavia, sono molti (41%) che ammettono di non fare alcuna attività;

, tra sport, gite e cinema. Tuttavia, sono molti (41%) che ammettono di non fare alcuna attività; i senior continuano a viaggiare. Il 45% ha fatto una vacanza nell’ultimo anno, principalmente in Italia (65%) e per più di una settimana;

Il 45% ha fatto una vacanza nell’ultimo anno, principalmente in Italia (65%) e per più di una settimana; sono connessi ad internet anche da casa (56%) e uno su 2 possiede smartphone o pc.

Il capitolo salute occupa un primo piano: mentre a maggioranza degli over 65enni tende a percepirsi in uno stato di salute abbastanza buono (intorno all’80%). La percezione dei figli però non è altrettanto generosa: solo il 23% afferma che l’over 65 di riferimento si trova in buona salute. Anche sulla valutazione dell’aiuto che over 65 riceve dai familiari per quanto riguarda la gestione della salute (prevenzione, gestione ordinaria, follow up ed emergenze), i pareri discordano significativamente.

Circa il 70% degli over 65enni afferma di fare tutto in autonomia. Ma da quanto raccontano i family caregivers, i senior completamente autonomi sembrerebbero essere molti di meno. Il 39% di loro sostiene di occuparsi totalmente dei propri genitori o nonni (con picco di 46% in situazioni di emergenza). Quasi uno su 3 si dice molto preoccupato da questi due ambiti, con la famiglia che primeggia. Altri motivi di apprensione sono la condizione economica e la gestione della casa.

Per quanto riguarda la gestione economica e finanziaria, il 66% si dice in grado di soddisfare le proprie necessità ma anche a concedersi qualche sfizio e, in circa il 30% dei casi, ad aiutare anche i propri familiari.