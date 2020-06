Imprese: nel 2021 recupero del fatturato parziale rispetto al contesto pre-crisi Covid

Le imprese non finanziarie italiane subiranno per il 2020 una flessione media del fatturato superiore al -10%. Così le previsioni elaborate da CRIF su dati CRIBIS, secondo cui con l’avvio della fase 3 per contenere il contagio da Covid-19, gli effetti economici e finanziari sull’universo delle imprese sono al momento solo parzialmente visibili e dispiegheranno i loro effetti su un arco temporale ben più ampio.

In particolare, si legge nella previsioni, l’onda lunga della crisi, particolarmente intensa per alcuni settori merceologici, si tradurrà poi nel 2021 in un recupero solo parziale del gap rispetto al contesto pre-crisi, con una perdita cumulata di fatturato sull’intero biennio 2020-2021 stimata nell’ordine del -3%.

Ancor più rilevante l’impatto atteso sulla profittabilità operativa, su cui grava, specie nei settori caratterizzati da un’elevata base di costi fissi, l’effetto congiunto dei mesi di lockdown e dei tempi necessari per la piena ripartenza sia dal punto di vista operativo che di domanda finale.

CRIF nel dettaglio stima per il 2020 una contrazione dell’EBITDA del -23% circa rispetto al 2019. Anche in questo caso per il 2021 si prospetta un recupero importante, ma non integrale. Ma il netto rallentamento sul fronte economico farà sentire i suoi significativi effetti anche sul profilo finanziario delle imprese italiane, a causa della flessione dei margini e di un allungamento dei tempi di incasso dei crediti in molte filiere.

I flussi di cassa delle imprese italiane in particolare risulteranno sostanzialmente dimezzati, con punte del 90% per le aziende operanti nei settori ad elevata incidenza di capitale circolante.