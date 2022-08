Immobiliare, Kryalos SGR vende un trophy asset di Milano al club deal coordinato da Mediobanca

Altra operazione prestigiosa nell’ambito del private banking su un asset immobiliare nel centro del capoluogo lombardo. Kryalos SGR comunica che Arete, fondo chiuso di investimento immobiliare alternativo promosso da Blackstone, ha perfezionato la vendita del trophy asset di via Montebello, 18 a Milano a un club deal di investitori istituzionali e UHNWI coordinato da Mediobanca. Kryalos SGR, società di gestione regolamentata, ha agito per conto del fondo Arete nell’operazione di vendita. E ha comunicato con una nota ufficiale il buon esito della transazione.

Kryalos SGR continuerà a gestire l’immobile attraverso il neocostituito Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Milan Trophy RE Fund 4 – quarto fondo sottoscritto da un club deal di investitori coordinato da Mediobanca – in considerazione della specifica conoscenza da parte della SGR dell’immobile e dell’ottimo track record della Società.

I dettagli sull’asset immobiliare

L’asset cielo-terra presenta una superficie di oltre 30.000 mq sviluppati su otto piani fuori terra ad uso uffici e due piani interrati, usati principalmente come archivi e cantine, ed è situato nel cuore della città di Milano, tra il centro storico ed il business district di Porta Nuova, nelle immediate vicinanze di monumenti simbolo della città come il Castello Sforzesco e Palazzo Brera, in un’area fortemente attrattiva e al centro dell’interesse di investitori nazionali ed internazionali.

Edificato nel 1963 e interamente locato ad un primario istituto bancario italiano, è stato, di recente, oggetto di un importante intervento di riqualificazione, realizzato secondo i più elevati standard qualitativi, ambientali ed energetici, che lo ha reso un asset di Grado A con certificazioni LEED Gold e BREEAM In-Use Very Good.

Tali certificazioni hanno reso possibile il finanziamento dell’operazione tramite Green Loan, strumento del mercato creditizioemesso allo scopo di finanziare un progetto “green”, avente un impatto positivo per l’ambiente econforme ai Green Core Components previsti dai Green Loan Principles.

Le banche finanziatrici sono BNP Paribas e Intesa Sanpaolo, con il ruolo anche di bookrunner del finanziamento, e BPER Banca che ha agito come Mandated Lead Arranger. Il finanziamento prevede che la SGR, quale società di gestione del Fondo, monitori costantemente le performance dell’immobile relativamente agli aspetti di impatto ambientale e di conformità ai principi green, e fornisca inoltre alle banche un Rapporto Green periodicamente aggiornato. BNP Paribas ha agito anche con il ruolo di Green Loan Coordinator.

I commenti all’operazione