illimity lancia nuovi conti correnti con tassi fino al 4,5%

illimity bank, la banca digitale del Gruppo illimity, ha lanciato due nuovi conti correnti remunerati per la prima volta con interessi sulla giacenza a vista pari al 2,5%. Si tratta di una novità molto importante per la clientela privata della banca digitale, che finora ha potuto beneficiare dell’aumento dei tassi di interesse solo attraverso la remunerazione dei conti di deposito.

I vantaggi per i correntisti

In particolare, i clienti che apriranno il nuovo conto corrente premium entro il 29 giugno 2023 avranno la possibilità di usufruire della remunerazione della giacenza a vista con un tasso di interesse lordo del 2,5% fino al 31 dicembre 2024 e di non pagare l’imposta di bollo. Il conto premium offre anche l’accesso a conti deposito con una remunerazione del 4,75%, 4,50% e 4,30% sui depositi rispettivamente a 60, 48 e 36 mesi.

Il conto premium include anche la possibilità di richiedere la carta di credito gratuita, di effettuare prelievi illimitati e di usufruire di un servizio di assistenza prioritario, oltre a tutti gli strumenti e le soluzioni di illimity senza costi aggiuntivi, a fronte di un canone mensile di 7 euro.

Per la nuova clientela che desidera usufruire di un conto corrente con costi azzerabili, è stato inoltre lanciato il conto classic, che garantisce l’accesso a conti deposito con tassi fino al 4,5%, a fronte di un canone di 3 euro al mese che diventa gratuito in caso di accredito dello stipendio o pensione, o in caso di attivazione di depositi non svincolabili pari ad almeno 5.000 euro. I tassi sui depositi accessibili dal conto classic a 60, 48 e 36 mesi ammontano, sulla linea non svincolabile, a 4,50%, 4% e 4% e, su quella svincolabile a 3,50%, 3,25% e 3%.

La nuova offerta di illimity è pensata per offrire servizi di qualità e strumenti di risparmio sicuri, flessibili e garantiti ad una clientela privata sempre più sofisticata. La banca digitale continua il suo percorso di sviluppo e ha già una raccolta di oltre 2,5 miliardi di euro, con una clientela fidelizzata e in costante aumento.

I conti premium o classic possono essere aperti attraverso una procedura al 100% digitale che può essere completata in quattro semplici passaggi e in pochi minuti grazie a una user experience di ultima generazione e a un team di esperti a disposizione per eventuali supporti. Filipe Texeira, chief information officer di illimity, ha dichiarato:

“Siamo felici di annunciare, per la prima volta dal lancio di illimitybank.com, la remunerazione della giacenza libera con un tasso ai vertici del mercato e pari al 2,50%. Abbiamo voluto così dare la possibilità ai clienti di beneficiare dell’attuale fase di aumento dei tassi di interesse, scegliendo soluzioni di risparmio sicure e con rendimenti certi oltre che elevati. Parallelamente proseguiremo nell’evoluzione dei servizi offerti dalla piattaforma per rispondere e anticipare i bisogni di una clientela privata sempre più evoluta, che utilizza illimity Bank come propria banca di riferimento”.

Chi è illimity

illimity Bank è una banca italiana ad alto contenuto tecnologico fondata e guidata da Corrado Passera. E’ la prima banca italiana open banking native e ha costantemente integrato la propria offerta anche attraverso partnership con player di riferimento nel settore finanziario e non. Continuerà ad evolversi nei prossimi mesi ampliando ulteriormente la propria gamma di servizi e soluzioni per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più evoluta.