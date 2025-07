Il sommario del numero di luglio 2025 di Wall Street Italia

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di luglio e agosto 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti). Di seguito il sommario con un riepilogo sui temi salienti del nuovo numero.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La Cover Story

La Cover Story è dedicata a Nordea Asset Management, con l’intervista a Fabio Caiani, managing director e head of South East Europe della società. Con lui abbiamo fatto il punto sulle scelte di investimento per i prossimi mesi: secondo il manager, in questa fase sono da preferire i mercati obbligazionari e azionari europei perché meno influenzati dalla volatilità dei titoli di stato USA e delle big tech a stelle e strisce. Focus anche sui nuovi strumenti proposti dall’asset manager dei Paesi nordici.

Il dossier

“Pensiamoci per tempo” è il titolo del dossier che affronta il tema della previdenza complementare partendo da numeri, tendenze e testimonianze. In un Paese che invecchia rapidamente, emerge il bisogno di una nuova cultura previdenziale, con dati dell’INPS e del MEF, confronti europei, pareri di esperti qualificati e strategie utili per chi vuole davvero prepararsi al futuro. Iniziare presto conviene, per non farsi cogliere impreparati e assicurarsi una serenità finanziaria a lungo termine, anche al netto dei cambiamenti demografici e delle sfide di un mondo in rapida transizione su più fronti dall’ambiente alla tecnologia.

Advisory

Nicola Ardente, presidente di EFPA Italia, ci ha parlato dell’EFPA Italia Meeting 2025, che si terrà il 2 e 3 ottobre a Firenze. Tema dell’edizione “Market timing vs time in the market”, per sottolineare l’urgenza della pianificazione finanziaria per gli italiani. Poi abbiamo parlato di asset allocation con Marco Monastero, head of advisory business di Jupiter AM, il quale ha sottolineato come aumentare lo spazio disponibile in portafoglio per l’oro e i metalli preziosi possa essere una scelta giusta e oculata in questa fase di mercato per contrastare volatilità e scossoni. Poi, per entrare ancor più nel cuore della consulenza finanziaria, abbiamo intervistato Attilio Ruggiero, senior private banker e ambassador di Fineco, che ha spiegato quanto avvicinare le famiglie a un approccio più consapevole alla gestione dei risparmi sia una sfida che oggi il settore della consulenza deve saper affrontare. Infine, Luca Mainò, socio fondatore di Consultique, ha ricordato l’appuntamento con Fee Only in programma a Verona il 16 e 17 settembre.

Private Banking

Nel segmento private, abbiamo intervistato Dario Patrizi, Financial Service Director di Capgemini. Tra private equity e criptovalute Il settore si trova di fronte a un profondo cambiamento, principalmente a causa delle nuove abitudini di investimento delle generazioni più giovani e dell’imminente trasferimento di ricchezza intergenerazionale più grande della storia. Poi, con Christian Basellini, Head of Capital Markets & Corporate Advisory di Banca Investis, abbiamo fatto il punto sul ruolo delle banche nell’accompagnare le imprese in una crescita solida e graduale che possa avvicinarle all’Ipo in maniera oculata. Inoltre, con Felice Panigoni, responsabile gestioni patrimoniali di Banca Aletti, abbiamo analizzato quelle che possono essere impostate le scelte di portafoglio in una fase contraddistinta da incertezze globali come dazi e geopolitica.

Investimenti

Alessandro D’Amico, Head of Cross Asset Distribution Sales Souther Europe di Societe Generale, ha evidenziato il successo delle obbligazioni bancarie destinate al mercato retail, in particolare dopo l’aumento dei tassi nel 2022. Poi, con Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead di Borsa Italiana, ha sottolineato come il 2025 si preannuncia un altro anno record per i certificati, grazie all’interesse degli investitori con l’aumento della volatilità sui mercati. Inoltre, uno sguardo alle più interessanti nuove emissioni sul fronte dei certificati con Vontobel, Natixis e Acepi.

Impresa

La cover della sezione è dedicata ad Antonio Maria Zinno, ceo e fondatore di Mare Group, che sta accelerando la sua crescita industriale con l’obiettivo di creare un ecosistema italiano dell’ingegneria ad alta tecnologia in grado di competere a livello europeo. Poi, Luca Rubinacci, direttore creativo della storica sartoria napoletana Rubinacci, ha raccontato l’evoluzione nel tempo del marchio giunta alla terza generazione.

Tax & Legal

Giuseppe La Scala, presidente di La Scala società tra avvocati, sottolinea che le PMI italiane devono “alzare l’asticella” riguardo agli adeguati assetti. Non è più sufficiente rispettare le leggi o gli obblighi fiscali; le imprese devono adottare criteri che guidino e misurino la loro responsabilità verso se stesse e l’ambiente in cui operano per puntare a una crescita sostenibile nel lungo periodo.