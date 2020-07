Il “Sole Anche di notte”. Questa frase mi riporta alla seconda metà degli anni ’90. Ad un evento in Egitto, ad una passeggiata nel deserto in cui tanti, portando con se una piccola lampadina tascabile, provavano a far luce anche lì dove sembrava ci fosse solo buio. La sensazione, girando ieri sera queste immagini è la stessa. Ci può essere luce anche nel buio. Ieri sono usciti i dati del PIL tedesco e americano per il secondo trimestre. Dati terribili, rispettivamente -10,1% e -32,9%. Oggi uscirà quello italiano. Allacciamo le cinture di sicurezza, ma ricordiamo che questo dato rappresenta il passato, rappresenta la storia e non il futuro, il futuro, con gli scrittori giusti e le penne giuste è ancora tutto da scrivere. Il Mondo non è finito. Da qui si può e si deve ripartire, perché si può trovare il “Sole anche di notte”.