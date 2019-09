Il rendimento ottenuto dagli investimenti dei family office

II rendimento medio degli investimenti ottenuto per la clientela dei family office nel corso degli ultimi 12 mesi. Il dato è contenuto nel report annuale “Global Family Office Report 2019” realizzato da Ubs in collaborazione con Campden Wealth Research.

Lo studio ha coinvolto i principali manager ed executive di 360 family office in tutto il mondo, con una media di 917 milioni di dollari di asset under management.