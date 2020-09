Il prezzo medio della polizza RC auto, in calo nel secondo trimestre

Il prezzo medio della polizza RC auto nel secondo trimestre del 2020 è stato di 383 euro, in calo del 5,4% su base annua (circa 22 euro) secondo quanto rilevato dall’Ivass nel bollettino statistico Iper.

L’indagine condotta dall’autorità di vigilanza sulle assicurazioni ha rilevato una significativa variabilità della riduzione a livello mensile della RC auto che probabilmente riflette le restrizioni alla circolazione disposte in conseguenza della pandemia.

In particolare nel mese di aprile il premio si è ridotto del 5,9% mentre a maggio e giugno la riduzione stata rispettivamente del 5,4% e del 4,9 per cento.

Ma non è tutto. La diminuzione dei prezzi della RC auto durante il trimestre riflette anche una riduzione del 3,4% del numero di contratti (nel solo mese di aprile le sottoscrizioni sono state inferiori dell’8,6% rispetto all’analogo del periodo dell’anno precedente), un maggior utilizzo della scatola nera e un aumento della percentuale di sconto di tariffa.

Nel corso del secondo trimestre l’Ivass ha rilevato anche che: