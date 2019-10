Il prezzo al mq per una casa in affitto in Lombardia

Sempre più alti i canoni d’affitto per le abitazioni in Italia. Secondo l’indice dei prezzi Idealista su base annuale l’incremento è stato del 5,9% portando il costo medio nazionale a 9,7 euro/m2.

La Lombardia è la regione più cara con un costo medio di 13,6 euro al metro quadro mensili, seguono Lazio e Toscana con 11,5 euro e 11,4 euro/m2. Dall’altro lato i prezzi più bassi si trovano in Molise con 5,7 euro e in Sicilia, con 6 euro metro quadro.

A livello di singole città Milano è prima nella classifica dei 106 capoluoghi italiani per quanto riguarda il prezzo della locazione per una richiesta che si attesta ora a 19 euro di media mensili. Alle spalle del capoluogo meneghino troviamo Venezia (16 euro/m²) e Firenze (15,9 euro/m²), che precedono Bologna (13,3 euro/m²), Bolzano (13,2 euro/m²) e Roma (13,1 euro/m²).

I canoni più bassi d’Italia si trovano a Caltanissetta (3,8 euro/m²) che precede Reggio Calabria, con Agrigento e Cosenza, a 4,3 euro al metro quadro mensili.