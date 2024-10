Il patrimonio netto di Elon Musk balza di 26 miliardi di dollari

Ha molto da festeggiare Elon Musk. Il numero uno di Tesla vede balzare il suo patrimonio netto di ben 26 miliardi di dollari e questo dopo l’aumento delle azioni della casa automobilistica elettrica di Palo Alto che pochi giorni fa ha alzato il velo sui conti trimestrali.

Elon Musk: a quanto ammonta oggi il suo patrimonio

L’amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha aggiunto più di 26 miliardi di dollari al suo patrimonio la scorsa settimana dopo che le azioni del produttore di veicoli elettrici sono salite in risposta agli ottimi risultati trimestrali. Il patrimonio di Musk è aumentato anche il giorno successivo, con un incremento di 4,3 miliardi di dollari dalla fine delle contrattazioni di giovedì, come mostra l’indicatore di ricchezza in tempo reale di Forbes. Il suo patrimonio netto si aggirava intorno ai 274,1 miliardi di dollari nella mattinata di venerdì.

Secondo Forbes, il suo attuale patrimonio netto mantiene il suo status di persona più ricca del mondo.

Dietro Musk, i miliardari Larry Ellison e Jeff Bezos occupano il secondo e il terzo posto della classifica in tempo reale di Forbes, con un patrimonio netto rispettivamente di 213,9 e 206,9 miliardi di dollari.

Tesla: trimestrale da incorniciare

A gonfiare il patrimonio di Musk le azioni Tesla che sono andate a gonfie vele dopo la pubblicazione degli utili trimestrali di mercoledì. L’azienda ha registrato un aumento del 7,8% del fatturato del terzo trimestre rispetto all’anno precedente e un aumento del 16,9% dell’utile netto del terzo trimestre. Il margine lordo, invece, è stato del 19,8%.

Nella sua presentazione trimestrale agli azionisti, il produttore di veicoli elettrici ha dichiarato di “prevedere una leggera crescita nelle consegne di veicoli nel 2024” nonostante “le condizioni macroeconomiche in atto”. La consegna dei modelli Tesla a prezzi accessibili è “ancora in linea” per la prima metà del 2025. Musk ha dichiarato agli analisti e agli investitori che Tesla è “redditizia nonostante un ambiente automobilistico molto difficile”, vedi tra l’altro la crisi della Volkswagen, ed è rimasto ottimista sugli sforzi dell’azienda in materia di veicoli autonomi, tra cui il Cybercab presentato recentemente.

Numeri che confermano il successo di Tesla. Un rapporto di Informa Connect Academy ha previsto a settembre che Musk potrebbe diventare il primo trilionario in assoluto entro i prossimi due anni e che la capitalizzazione di mercato di Tesla potrebbe raggiungere i 1.000 miliardi di dollari entro il 2025.

Il sostegno di Musk a Donald Trump

Mr Musk è in prima linea nella corsa alle presidenziali statunitensi sostenendo il tycoon Donald Trump come al recente comizio al Madison Square Garden di New York.

“Questa è una battaglia: andate a votare. Il margine di vittoria deve essere ampio”, ha esortato Elon Musk, prima di introdurre sul palco Melania Trump.