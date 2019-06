Il nuovo ibrido

La seconda generazione del SUV di lusso è ancora più tecnologica, performante ed ecologica

A cura di Motori.it

Si rinnova nel segno della continuità la Range Rover Evoque, vettura del celebre marchio inglese che dimostra ancora una volta di essere il SUV compatto più amato di sempre. Erede del modello lanciato nove anni fa e venduto in quasi 800.000 unità, la nuova generazione di Land Rover debutta sul mercato italiano con un pacchetto tecnologico sempre più evoluto, un telaio completamente nuovo, una grande propensione al fuoristrada e, soprattutto, la sua attenzione verso l’ambiente, puntando principalmente su motori ibridi e sul largo utilizzo di materiali ecologici.

Proprio in quest’ottica green, Jaguar Land Rover ha deciso di cooperare con il Carbon Trust per certificare ‘Carbon Neutral’ gli impianti di sviluppo e produzione nel Regno Unito. Inoltre, dalla collaborazione con l’azienda danese Kvadrat, è stato realizzato un materiale di alta qualità che combina un misto lana abbinato allo scamosciato tecnico Dinamica®, ottenuto da 53 bottiglie di plastica riciclate, utilizzato per gli interni di ciascun veicolo. In alternativa si trova anche il tessuto Eucalyptus, prodotto con fibre naturali, la cui coltivazione richiede minori quantità di acqua rispetto a quella impiegata per i tessuti tradizionali.

I materiali ecosostenibili utilizzati, alternativi alla classica pelle, riescono comunque a garantire uno standard qualitativo molto elevato. D’altronde la Evoque resta sempre un SUV di fascia premium: nonostante le sue dimensioni compatte – misura 4,37 metri – viene commercializzata in Italia con prezzi compresi tra i 40.000 e i 73.000 euro circa.

Esteticamente, questo nuovo modello presenta alcune innovazioni stilistiche che ne accentuano il carattere elegante e dinamico senza però stravolgere le linee, che richiamano la Velar. Troviamo quindi fiancate più ‘muscolose’, nuove mascherine che inglobano i fari e soprattutto nuove maniglie delle portiere a scomparsa. I gruppi ottici sono più sottili sia sul posteriore che sull’anteriore, con questi ultimi che possono adottare anche fari di tipo Matrix. All’interno, spiccano al centro della plancia due schermi touch da 10 pollici pensati per la gestione dell’infotainment Land Rover Touch Pro Duo (compatibile con Apple CarPlay e AndroidAuto) e di tutte le funzioni della vettura. Se le dimensioni esterne restano pressoché invariate aumenta il passo, a tutto vantaggio dell’abitabilità e della capacità di carico. Il bagagliaio vede crescere la sua capienza del 10% e garantisce ben 591 litri che possono arrivare fino a 1.383 con il divano posteriore abbattuto.

Nell’ottica della massima sostenibilità del progetto, le attuali motorizzazioni della nuova Evoque sono ibride e consentono alla vettura di veleggiare a emissioni zero fino a 17 km/h. La gamma si compone di sei motori, tutti quattro cilindri da 2.0 litri abbinati al sistema mild-hybrid a 48 Volt, che recupera energia in fase di decelerazione e frenata supportando il motore in fase di accelerazione (+15 CV e +140 Nm) e avviamento. La gamma benzina prevede diversi step di potenze: 200, 250 e 300 CV. Sul fronte dei diesel troviamo invece propulsori da 150, 180 e 240 CV. Tutte le vetture sono abbinate alla trazione integrale e al cambio automatico a 9 rapporti, fatta eccezione per la diesel da 150 CV (unica senza il sistema mild-hybrid), che invece è dotata di cambio manuale a sei rapporti e di trazione anteriore. Gli angoli d’attacco e l’altezza da terra (21,2 cm) confermano l’indole da fuoristrada della nuova Range Rover Evoque, che sfrutta anche il nuovo sistema Terrain Response 2, una trazione integrale intelligente con un’ampia motricità nelle diverse condizioni di guida grazie alle opzioni comfort, sabbia, erba, ghiaia, fango, neve e solchi.

Ciliegina sulla torta per la guida off-road è la nuova tecnologia Ground View che proietta sul display dell’infotainment la parte anteriore della vettura, rendendo praticamente invisibile il cofano e permettendo al guidatore di vedere in tempo reale dove sta posizionando le ruote. Infine, in quanto a sicurezza, la nuova Evoque adotta tutti i più recenti dispositivi di assistenza alla guida, inclusi l’Emergency Braking e il Lane Keep Assist.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di giugno del magazine Wall Street Italia.