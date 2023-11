Il nuovo flagship store di Maison Valentino a New York

La Maison inaugura oggi, 8 novembre 2023, il nuovo flagship store al 654 di Madison Avenue

Un nuovo spazio per Valentino a New York. Proprio oggi, 8 novembre 2023, la Maison inaugura il nuovo flagship store in Madison Avenue: uno spazio esclusivo, una location strategica che segna un importante momento nello sviluppo retail internazionale del marchio.

La facciata del flagship store di Valentino su Madison Avenue, New York

Distribuito su tre piani, e con una superficie di vendita di quasi 1.142 metri quadrati, la boutique affacciata su Madison Avenue e sulla 60a strada ha una facciata caratterizzata da pilastri imponenti e alte finestre installate che offrono uno sguardo sui materiali e sulle linee architettoniche degli interni della boutique. Ogni piano è incentrato su una narrativa visiva basata su composizioni cromatiche e palette di materiali attentamente curate, con una particolare attenzione per l’utilizzo del rosso, iconico della Maison, in alcune delle sue declinazioni più vivide.

All’interno si rivela la natura monumentale dell’edificio, con soffitti alti sette metri, pilastri a vista in metallo (che attraversano tutti i piani) e una finitura in cemento grezzo sul perimetro, punteggiato da scaffalature illuminate per gli accessori Valentino Garavani. Lo spazio è suddiviso in aree diverse attraverso elementi su misura che comprendono un imponente display in onice verde collocato al centro, materiali differenti ed effetti come tappeti di marmo e cemento sui pavimenti. L’area per le calzature è caratterizzata da pavimenti in travertino rosso e sedute in velluto che contrastano con le scaffalature luminose in onice e cemento, mentre l’area dedicata al prêt-à-porter è separata dal negozio principale da scaffalature in cemento a vista. L’effetto immersivo è rafforzato dal rivestimento delle pareti in velluto rosso e dalle sedute su misura.

Il piano terra del flasgship store di Valentino su Madison Avenue, New York

La collezione donna del flaghship store di Valentino a New York

Una scala monumentale invita al piano superiore, con una composizione razionalista, asimmetrica di marmi, tra cui travertino rosso, botticino bianco e nero marquina. Al primo piano, l’esposizione della collezione abbigliamento Valentino Donna è definita da un gigantesco armadio laccato di rosso e da sedute coordinate, in contrasto con il pavimento a scacchiera in marmo botticino bianco e nero marquina. Qui, i clienti possono provare le collezioni in totale privacy grazie alle due aree VIP i cui ambienti avorio richiamano gli atelier della Maison.

Si incontra una diversa narrativa cromatica scendendo la scala in botticino, travertino rosso e nero marquina che porta al piano meno uno, dedicato all’ uomo Valentino e definito da peculiari scelte di colori e di materiali, tra cui un cemento e un parquet nero con scaffalature vividamente illuminate. Qui l’ambiente, più caldo, è caratterizzato da pavimenti pervinca in tono con le colonne a specchio, display in vetro su misura e scaffalature angolari in onice verde. Un iconico divano Snake DeSede degli anni ’70 aggiunge una dimensione intima allo spazio, mentre i divani Camaleonda di Mario Bellini, sempre degli anni ’70 appaiono in tutta la boutique.

Il mezzanino del palazzo, una scatola di cemento che si affaccia sul piano terra della boutique, sarà dedicato a esposizioni temporanee di arte amplificando il lavoro di un variegato elenco di gallerie e istituzioni. Lo spazio fa il suo debutto attraverso una partnership con il museo newyorchese Magazzino Italian Art. In coincidenza con l’apertura del negozio in Madison Avenue, la galleria presenta dipinti di Mario Schifano, una collaborazione che rafforza l’impegno costante di Valentino per l’arte e la cultura visiva internazionale.