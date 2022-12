Il Natale di Locherber Milano

‘Out of Mind’ è la nuova fragranza del marchio milanese Locherber, proposta in versione gift box per le feste natalizie

Locherber Milano, marchio di home fragrances di lusso che mantiene vivo il talento e l’artigianato italiano creando fragranze esclusive e oggetti di design realizzati a mano, presenta la sua ultima fragranza – Out of Mind – in versione gift box per le feste natalizie.

Un nuovo profumo per chi desidera ricaricarsi durante le vacanze, nato per definire ambienti dedicati al relax e alla cura di sé. Il merito è della peculiare alchimia nata dal perfetto equilibro tra le diverse essenze che lao caratterizzano. Una stimolante esperienza olfattiva si apre con un’ondata di bergamotto, eucalipto, lavanda, limone e a note d’acqua con una componente balsamica e fortemente aromatica. Un susseguirsi di note verdi, date dalle foglie di garofano, dal gelsomino, conferiscono alla fragranza una grande naturalezza. Infine, le note di fondo, ambrate, legnose e speziate come il patchouly, il cipresso, il cedro, l’ambra grigia e il muschio definiscono una sensazione avvolgente, calda e rassicurante.

Le fragranze di Locherber Milano sono pezzi unici che raccontano il lifestyle italiano apprezzato in tutto il mondo: dal design dei flaconi in vetro verniciato a mano, agli iconici tappi in legni pregiati, marmi, pietre semi preziose e terracotta che richiamano l’arte decorativa classica o forme naturali, sino all’utilizzo di materiali inediti e rari.

La gift box natalizia comprende: un’elegante flacone realizzato dai maestri vetrai italiani in vetro fumé 500 ml, un iconico tappo in noce canaletto con placca in acciaio, una ricarica della fragranza Out of Mind, imbuto e bacchette in fibra nere.