Il Governo fissa le regole per Immuni: la app di contact tracing sarà volontaria e rispetterà la privacy

L’app di contact tracing Immuni non raccoglierà alcun dato di geolocalizzazione degli utenti, garantirà al massimo il rispetto della privacy, non sarà obbligatoria, non accederà alla rubrica dei contatti dell’utente e potrà essere scaricata gratuitamente su smartphone iOS e Android. Nessuna limitazione è prevista inoltre per chi non la userà e tutte le informazioni verranno cancellate entro il 31 dicembre 2020.

L’app, insieme ai tamponi, è fondamentale per evitare la ripresa dei contagi nella cosiddetta Fase 2 ma è necessario che sia installata da almeno il 60% degli italiani.

Sono le linee guida rese note ieri dal ministro dell’Innovazione Paola Pisano in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato, e che hanno trovato conferma nel decreto legge approvato ieri sera dal governo

Secondo quanto si legge sul sito di Palazzo Chigi:

gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;

siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che: