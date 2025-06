Il caffè e il vino più economico al mondo si bevono in una città italiana

Lussemburgo, Copenaghen, Amsterdam, Vienna e Helsinki sono oggi le cinque città al mondo dove si vive meglio. Lo rivela la nona edizione di “Mapping the World’s Prices”, il report annuale curato da Deutsche Bank, che analizza prezzi, stipendi, affitti e qualità della vita in 69 città chiave per l’economia globale.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Vivibilità: chi sale e chi scende

Nel 2025, Zurigo e Ginevra escono dalla top 5, penalizzate dal costo della vita più elevato al mondo. Tra i grandi centri finanziari, spiccano Tokyo (26°), Parigi (44°), Hong Kong (48°), Londra e New York (entrambe al 50° posto): tutte hanno punteggi bassi in termini di vivibilità a causa di affitti elevati, traffico e inquinamento. Francoforte invece migliora la sua posizione e raggiunge il settimo posto, grazie a una combinazione più equilibrata tra costi e qualità della vita.

Stipendi netti: le città dove si guadagna di più

Guardando agli stipendi al netto delle tasse, Ginevra, Zurigo, San Francisco, Lussemburgo e Boston guidano la classifica. Londra (17°), Parigi (22°) e Tokyo (38°) restano più indietro. Se si considerano anche gli affitti, Francoforte entra tra le prime cinque grazie a canoni più accessibili rispetto ad altre metropoli globali. In fondo alla classifica troviamo Parigi (27°), Hong Kong (36°), Tokyo (37°), Londra (38°) e New York (41°), penalizzate dagli affitti elevati in rapporto al reddito medio.

Prezzi degli immobili: Hong Kong ancora la più cara

Anche se i prezzi delle case a Hong Kong sono calati del 20% in cinque anni, la città rimane la più costosa al mondo per acquistare un appartamento al metro quadro. La seguono Zurigo, Singapore, Seul e Ginevra. Subito dopo troviamo Londra (6°) e New York (7°). Pechino (9°) mette in evidenza l’elevato costo degli immobili in Cina, mentre città come Parigi (12°), Tokyo (21°) e Francoforte (25°) risultano relativamente più accessibili. Da segnalare Dubai, che è salita di 15 posizioni in 5 anni, arrivando al 37° posto.

Bollette e costi energetici: Germania ai vertici

Per quanto riguarda le spese domestiche, Monaco di Baviera, Francoforte e Berlino sono tra le città più care al mondo, effetto diretto della crisi energetica tedesca. Altri centri come Varsavia, Vienna e Praga rientrano nella top 10, a testimonianza dell’impatto del caro-energia nell’Europa centrale e orientale. In totale, ben 18 delle 20 città più costose per le bollette sono europee.

Trasporti pubblici: Londra la più cara

I costi dei trasporti pubblici sono cresciuti ovunque, ma Londra guida la classifica con un aumento del 30% rispetto a 5 anni fa. Seguono Sydney, New York, Auckland e Melbourne. In fondo alla classifica troviamo invece il Lussemburgo, dove la maggior parte dei mezzi pubblici è gratuita. Parigi (12°), Tokyo (22°), Francoforte (31°) e Hong Kong (33°) si collocano a metà della graduatoria.

Tecnologia e alimentari: dove conviene di più

In tema di tecnologia, Seul è la città più conveniente per acquistare un iPhone, grazie alla concorrenza con Samsung. Al contrario, Paesi come Turchia, Brasile, Egitto, Svezia e India sono tra i meno convenienti.

Sul fronte alimentare, i prezzi più alti si registrano a Ginevra, San Francisco, Zurigo, New York e Boston, mentre Parigi (12°), Londra (25°), Tokyo (28°) e Francoforte (35°) offrono un rapporto più equilibrato. Da notare che ben cinque città americane sono presenti nella top 10 per il costo del cibo.

Vino e caffè: quanto costano nei vari Paesi

I prezzi del vino raggiungono i livelli più alti a Singapore, Giacarta, Seul, New York e Oslo. Interessante il caso di città definite “incantevoli” come Roma, Johannesburg, Città del Capo, Budapest e Lisbona, che risultano invece tra le più economiche. Lisbona e Città del Capo, inoltre, sono anche tra le città con il miglior clima, un fattore che – scherzano gli analisti – “aiuta a far scendere il vino”.

Infine, il cappuccino è più costoso a Zurigo, Copenaghen, New York, San Francisco e Ginevra. Le città italiane si distinguono per essere tra i luoghi più convenienti per bere sia caffè che vino, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.