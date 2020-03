I tamponi per coronavirus effettuati in Italia

Secondo quanto reso noto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa di ieri sono stati effettuati dall’inizio della crisi in Italia 25.856 tamponi per rilevare il coronavirus, dei quali oltre 21mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

I contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite, ammontano a 2.502.

Sempre secondo la protezione civile attualmente sono 2.263 i malati per coronavirus, con un incremento di 428 persone rispetto a lunedì mentre i decessi ammontano a 79, 27 in più. Le persone guarite sono 160 (11 in più rispetto a lunedì).

“Larghissima parte dei tamponi eseguiti, oltre il 95%, ha dato esito negativo” aveva chiarito nei giorni scorsi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità.