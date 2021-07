I sei step per risparmiare secondo un’influencer finanziaria

Influencer finanziaria, sin da bambina Tia Taylor ha imparato a riconoscere il valore dei soldi. Nata negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre giamaicana, Tia è cresciuta in una famiglia che le ha insegnato l’importanza di gestire bene le sue finanze, e dopo essersi laureata in Economia a Milano e aver fondato un brand di successo che porta il suo nome, su Elle spiega come risparmiare in sei semplici mosse.

Conosci il tuo budget

È importantissimo portare il piano fuori dalla tua testa e nel mondo reale. Scrivere il tuo budget ti costringe a renderti davvero conto delle tue entrate e delle tue uscite e in più ti motiverà di aderire ai limiti che metti. Ma è bene ricordarsi che il budget non è una dieta e non si possono tagliare tutti i tuoi cibi preferiti dall’oggi al domani.

Stabilisci dei limiti

Fissa una cifra che puoi spendere al mese e ritira solo quella somma dal bancomat. Se nel corso del mese, riesci a spendere solo i soldi stabiliti, boom hai aderito al tuo budget e hai risparmiato. Allo stesso tempo cerca di rendere automatici i tuoi risparmi.

Prova il meal planning

Fare meal planning (programmazione e preparazione in anticipo dei pasti) è un modo ottimo per ridurre le spese collegate al cibo. Se hai già un piatto pronto, c’è pure un risparmio

Do It Yourself

Prendi in considerazione il DIY! Non possiamo (e non vogliamo) fare tutto da soli, ma occuparci di alcune attività, invece di affidarci agli altri, può aiutarci a risparmiare.

Considera una pensione integrativa

Un’altra cosa di cui tenere conto sono le pensioni integrative che ci assicureranno di ricevere, quando andremo in pensione, una cifra dignitosa che ci permetterà di mantenere lo stesso tenore di vita rispetto a quando lavoravamo.

Rimani informato

Leggi le sezioni finanziarie dei giornali e se trovi qualcosa che non capisci, è per questo che esiste internet e diversi dizionari online tipo Investopedia!