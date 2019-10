I report citati da Wall Street Italia

Di seguito sono pubblicati i report citati negli articoli pubblicati sul sito di Wall Street Italia:

Sustainable finance’s new era

Investire in “società sostenibili”, che mettono cioè in atto politiche rispettose dell’ambiente e volte alla creazione di un mondo più equo, sta diventando una priorità irrinunciabile per gli investitori.

Lo mette in evidenza un recente sondaggio del Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, da cui emerge che circa l’85% degli investitori americani hanno un forte interesse nei confronti dei cosiddetti investimenti socialmente responsabili. Tale percentuale sale al 95% quando si passa ad analizzare le scelte dei millennial.