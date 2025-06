I dieci paesi al top per le famiglie benestanti. Spunta anche l’Italia

Trasferirsi all’estero non è solo un cambio di residenza: può essere una scelta strategica per migliorare la propria carriera, aumentare il reddito e garantire un futuro migliore ai propri figli. Tuttavia, non tutti i paesi offrono le stesse opportunità. A fare la differenza è scegliere la destinazione giusta, capace di unire crescita professionale, qualità della vita e accesso a un’istruzione di alto livello.

Per aiutare le famiglie benestanti a prendere decisioni consapevoli, Henley & Partners – società specializzata nella migrazione attraverso investimenti – ha pubblicato l’edizione 2025 del suo Henley Opportunity Index. Questo indice valuta quanto ottenere la residenza o la cittadinanza tramite investimenti, unito all’accesso a scuole private di qualità, possa generare vantaggi significativi per le future generazioni.

Come sottolinea Tess Wilkinson, direttrice di Henley & Partners Education, una laurea può aumentare il reddito del 50% rispetto a un diploma. Ma il vero fattore determinante è il paese in cui si vive: oltre i due terzi delle disuguaglianze salariali globali dipendono proprio da questo. La migrazione tramite investimento permette alle famiglie di accedere a economie forti e settori in crescita, superando i limiti imposti dal luogo di nascita.

I sei criteri per valutare le migliori destinazioni per le famiglie ricche

L’Henley Opportunity Index considera sei parametri per classificare i migliori paesi per vivere, lavorare e far crescere i propri figli:

Potenziale di guadagno – Si basa sulle previsioni salariali nei prossimi 10 anni, tenendo conto dell’inflazione e della crescita dei salari. Crescita professionale – Valuta la presenza di grandi aziende, ruoli dirigenziali e la percentuale di lavoratori con istruzione avanzata. Opportunità lavorative di alto livello – Analizza la possibilità di trovare lavoro in aziende solide e innovative.23 Qualità dell’istruzione privata – Considera l’efficacia e l’innovazione del sistema educativo privato. Mobilità economica – Tiene conto del peso economico del paese rispetto al PIL globale. Qualità della vita – Include sicurezza, assistenza sanitaria privata e standard di vita, con attenzione agli investitori facoltosi.

Le 10 migliori destinazioni per famiglie con alto patrimonio

Ecco la classifica 2025 dei paesi che offrono il miglior mix di opportunità economiche, educative e di qualità della vita, secondo l’Henley Opportunity Index:

Svizzera

Unisce il massimo punteggio nel potenziale di guadagno (100) e un’ottima qualità della vita (75), con alte performance in tutti i settori.

Singapore

Eccelle in guadagni e opportunità lavorative di alto livello, grazie a un ambiente economico dinamico e ben connesso.

Stati Uniti

Offre un altissimo potenziale salariale (89) e grandi possibilità di carriera, soprattutto in settori innovativi e tecnologici.

Australia

Equilibrio tra qualità della vita, istruzione privata e opportunità lavorative, ideale per famiglie che cercano stabilità.

Canada

Si distingue per crescita professionale (74) e standard di vita elevati (73), con un sistema educativo tra i migliori.

Regno Unito

Ottima istruzione privata (89) e una solida economia, nonostante le sfide post-Brexit.

Emirati Arabi Uniti

Un hub emergente per professionisti e imprenditori, con ottime opportunità lavorative e vantaggi fiscali.

Austria

Paese stabile con buon equilibrio tra crescita lavorativa, qualità della vita e istruzione.

Nuova Zelanda

Offre una qualità della vita eccellente (67) e un ambiente sicuro e accogliente per le famiglie.

Italia

Anche se non è tra i primi in potenziale di guadagno, l’Italia si difende grazie all’elevata mobilità economica (93) e a un crescente interesse internazionale.