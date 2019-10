Il costo medio sostenuto per la gestione di un’auto in Italia all’anno

Spostarsi a bordo della propria quattro ruote è diventato sempre più un lusso per gli italiani: costa in media 1.614 euro ogni anno.

È quanto rileva l’ultimo Osservatorio SosTariffe.it, che ha preso in esame tutti i costi, fissi e variabili, che gli automobilisti devono affrontare, regione per regione, riferiti ad ottobre 2019. E ha messo in evidenza come, rispetto al 2018, i prezzi di gestione siano aumentati in quasi tutte le regioni, salendo del 6,58%.

È il carburante la voce di spesa che incide di più sui conti di un automobilista. In media al distributore si spendono 891,85 ogni anno. Segue a ruota, l’assicurazione.

La polizza RC auto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, costa meno: circa 573,33 euro. Infine, bollo e revisione. Insieme portano via almeno 149,37 euro ogni dodici mesi.