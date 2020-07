I “blocchi psicologici” che ostacolano i risparmio (e come affrontarli)

Un americano su cinque vive di mese in mese senza avere alcun risparmio sul conto in banca, un ulteriore 22% possiede risparmi pari a meno di tre mesi di spese; eppure, in prevalenza, i risparmiatori Usa si dicono abbastanza o pienamente soddisfatti delle somme messe da parte. Questo quadro, emerso da un sondaggio Bankrate datato 2018 e ampiamente precedente alle difficoltà del Covid-19, dovrebbe far far riflettere sulle difficoltà cui le famiglie americane sono andate incontro con la crisi indotta dalla pandemia.

Secondo la testata specializzata in finanza personale The Balance sono cinque le principali ragioni per le quali gli americani (ma il discorso potrebbe essere esteso in termini generali) non riescono a mettere da parte dei risparmi:

“Non so dove risparmiare”

“Non so come risparmiare”

“Non posso risparmiare”

“Non ha denaro a sufficienza per risparmiare”

“I prezzi sono saliti e in questo momento non posso risparmiare”.

“E’ così che la maggior parte degli americani si sente quando si tratta di risparmiare”, scrive The Balance, “ma non bisogna accettare la mancanza di risparmi come un destino permanente”.

Per interrompere le i meccanismi mentali che ostacolano il risparmio (al di là delle oggettive difficoltà dettate dal reddito) la testata americana suggerisce di intraprendere questi passi: