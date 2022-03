Guerra Ucraina: come influenza le finanze dei giovani e come difendersi

L’invasione russa dell’Ucraina ha scosso i mercati azionari scatenando al tempo stesso un’ansia generale per le finanze personali soprattutto dei più giovani, già messe a dura prova dall’aumento dei costi sulla scia della pandemia da coronavirus.

A livello globale, i giovani sono stati tra i gruppi che hanno sentito gli effetti economici della pandemia in modo più sproporzionato. Un sondaggio dell’Ocse, pubblicato a luglio, ha scoperto che più di un terzo delle persone tra i 18 e i 29 anni in 25 paesi ha riferito di aver avuto difficoltà finanziarie dall’inizio della pandemia, più di qualsiasi altro gruppo di età. Ora, gli effetti economici potenzialmente di vasta portata e destabilizzanti di un’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbero mettere a rischio la timida ripresa finanziaria del mondo proprio quando i giovani si stanno rimettendo in piedi. Sulla Cnbc esperti finanziari indicano le principali sfide finanziarie che i giovani potrebbero affrontare in questa crisi, e i consigli su come possono proteggere i loro soldi.

Gestire i costi del carburante

I prezzi del petrolio sono stati spinti al rialzo anche dalla crisi tra Russia e Ucraina, poiché le sanzioni imposte alla Russia dagli alleati occidentali hanno suscitato preoccupazioni di interruzione delle forniture energetiche. Le materie prime energetiche come il petrolio erano già aumentate prima dell’escalation delle tensioni geopolitiche, alimentando un aumento dei prezzi del carburante.

Come difendersi? Oltre a utilizzare il trasporto pubblico per ridurre il carburante dell’auto, che non è sempre possibile, Sarah Coles, analista finanziario di Hargreaves Lansdown, suggerisce di provvedere alla manutenzione dell’auto per ridurre i costi complessivi. Questo include assicurarsi che l’auto sia revisionata regolarmente e che le gomme siano correttamente gonfiate. “Anche gli stili di guida fanno una grande differenza: guidare più lentamente, nella marcia più alta appropriata e accelerare più dolcemente”, ha aggiunto.

Inoltre chi ha la possibilità di farlo, vale la pena investire nell’isolamento delle abitazioni, per ridurre al minimo i costi di riscaldamento nel lungo termine. “Altrimenti, ci sono ancora dei passi che si possono fare – come abbassare il termostato di un grado, spegnere i termosifoni nelle stanze che non sono usate regolarmente, essere più parsimoniosi su quanto spesso si usa la lavastoviglie e la lavatrice “.

Non “cambiare e abbandonare” azioni

Coles sottolinea che l’invasione della Russia in Ucraina ha già portato ad alcune “turbolenze di mercato abbastanza drammatiche“. L’esperto così ha raccomandato agli investitori di cercare di guardare oltre questi eventi e di concentrarsi sui loro obiettivi finanziari a lungo termine.

“I movimenti quotidiani del mercato sono preoccupanti, ma questo non è il momento di cambiare e abbandonare le azioni, perché questo può portare a un eccesso di trading e a capitalizzare le perdite”, ha detto Coles.

Non fare affidamento su tassi d’interesse più alti

Le preoccupazioni su come l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe far salire l’inflazione più in generale ha spinto gli investitori a riaggiustare le loro aspettative per i rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve. Elliot Hentov di State Street Global Advisors crede che il ciclo di rialzo degli Stati Uniti “non possa essere fermato, sarà rallentato, sarà appiattito, forse allungato, la Fed può forse prendere un po’ più di tempo” nell’aumentare i tassi.

Tuttavia, Hentov ha detto che i piani delle banche centrali per l’aumento dei tassi hanno probabilmente “cambiato rotta“, dato che probabilmente l’economia sarà più duramente colpita dal rischio di “stagflazione” in mezzo al conflitto.

“In termini di risparmio, gli aumenti dei tassi d’interesse potrebbero essere una buona cosa, ma non alimentano in modo pulito i conti di risparmio”, ha detto l’esperto spiegando che i tassi d’interesse sui conti di risparmio in contanti sono ancora “molto indietro” rispetto al tasso d’inflazione. “È allarmante quanto valore stia perdendo il denaro tenuto nei risparmi fermo sui depositi”.