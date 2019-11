Guerra dazi Usa-Cina, Huawei presto fuori dalla lista nera

Sferzata di ottimismo sul fronte delle relazioni commerciali Usa-Cina. In particolare sul terreno della guerra hi-tech. Ieri il segretario americano al commercio Wilbur Ross ha confermato che presto le compagnie americane potranno tornare a vendere componenti al gigante cinese Huawei. E, al contempo, ha espresso la speranza che i due paesi possano raggiungere un accordo già questo mese.

“Siamo sulla buona strada, stiamo facendo buoni progressi”, ha detto Ross durante un’intervista a Bloomberg Television. “Se ci saranno dei ritardi al momento non è dato saperlo. È sempre possibile”.

Tornando a Huawei, lo scorso maggio, l’amministrazione Trump ha inserito il colosso cinese e dozzine di altre aziende cinesi in una black list, citando problemi di sicurezza nazionale. La mossa ha impedito a Huawei di acquistare software americano da aziende come Google e Micron senza ottenere una licenza del governo degli Stati Uniti.

Il divieto ha danneggiato le società americane che intrattengono rapporti commerciali con la Cina. In ottobre, Trump aveva dato il via libera per iniziare ad approvare le licenze per alcune società americane selezionate per aggirare il divieto, secondo il New York Times, ma nessuna è stata ancora concessa.

Il fatto che nessuna licenza sia stata ancora approvata ha sollevato tra gli analisti alcune ipotesi, tra cui quella che la Casa Bianca stesse utilizzando il caso Huawei come leva nei negoziati commerciali con Pechino.

Per quanto riguarda invece le negoziazioni tra i due paesi, dopo della cancellazione del vertice Apec, in programma il 16 e 17 novembre a Santiago del Cile, Ross ha affermato che, la firma della prima intesa raggiunta tra il presidente Donald Trump e Xi Jinping, potrebbe essere raggiunto in una delle diverse località, tra cui Iowa, Alaska, Hawaii o da qualche parte in Cina.