Goldman Sachs apre ai piccoli investitori, bastano mille dollari per investire con la banca Usa

Investire, adottando la strategia del colosso bancario di Wall Street, Goldman Sachs. non sarà più solo appannaggio degli ultra-ricchi.

Attraverso l’app per smartphone di Marcus Invest, piattaforma digitale della banca Usa attiva nel credito al consumo, saranno sufficienti 1.000 dollari per investire in portafogli automatizzati, che comprendono exchange-traded fund (Etf) focalizzati su benchmark tradizionali di azioni e obbligazioni, investimenti a impatto e prodotti smart-beta sulla base di modelli sviluppati dagli strategist della banca. Per l’apertura del conto si pagherà una commissione dello 0,35%.

Analogamente ad altri robo-advisor, quello di Goldman Sachs allocherà e riequilibrerà la ricchezza dei clienti sulla base di modelli sviluppati dagli strategist della banca, che, come dicevamo, si rivolgono tradizionalmente ad una clientela di super-ricchi.

Questa di Goldman Sachs, è solo dell’ultima mossa del colosso Usa nel digital banking. In linea con il piano dell’amministratore delegato David Solomon, la banca Usa prova così a di ridurre la dipendenza dal trading volatile e dai ricavi dell’investment banking spostando l’attenzione sull’unità di consumer banking.

Goldman Sachs, tre profili di portafoglio

I clienti saranno in grado di personalizzare i propri investimenti selezionando una delle tre strategie di investimento: portafoglio conservativo, moderato o in crescita.inclusa una che tiene traccia dei benchmark di mercato supportando al contempo pratiche di business sostenibili, ha affermato la banca.

A differenza di Robinhood, Marcus Invest, spiega che i piccoli investitori avranno “un’esposizione a una serie di settori ed economie in modo da avere più opportunità di crescita senza essere legati al destino di un singolo titolo”.

Il colosso finanziario Usa ha lanciato una piattaforma di gestione patrimoniale Marcus nel 2016 con l’obiettivo di automatizzata gli investimenti e diversificare le sue fonti di reddito e di finanziamento offrendo conti di risparmio e prestiti personali ai clienti retail. Marcus Invest offre conti di investimento individuali e congiunti, nonché tre tipi di conti pensionistici individuali.