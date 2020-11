Giving Thanks by Tiffany, un gioiello celebra il valore della gratitudine

In occasione del Thanksgiving, la Maison presenta un’esclusiva collaborazione con l’artista milanese Gio Pastori

A cura di Francesca Gastaldi

Si intitola Giving Thanks la nuova, esclusiva collaborazione lanciata da Tiffany & Co. con l’illustratore italiano Gio Pastori. In occasione del Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento che si celebra ogni anno negli Stati Uniti, il marchio di gioielli ha deciso di dar voce al sentimento simbolo di questa festa – non a caso, l’hashtag di questa iniziativa è #spreadyourgratitude – con delle incisioni speciali firmate dal giovane artista.

Serigrafia di Gio Pastori per Tiffany & Co.

Gio Pastori, diventato famoso per i suoi collage colorati, ha ideato una serie di simboli che potranno essere incisi su una selezione di gioielli firmati Tiffany & Co.: frecce, stelle, cuori e sorrisi – un inno alla positività e allo joie de vivre – si trasformano in un linguaggio segreto e rappresentano la vita, l’amore, la felicità, la famiglia, la passione, la musica e gli amici. Questi simboli, che possono personalizzare gli anelli, i pendenti e i bracciali delle collezioni Tiffany Charms, Modern Keys, Tiffany 1837 Makers e Tiffany City Hardwear donano un tocco ‘magico’ ad ogni gioiello, regalando una dedica speciale a chi si ama.

Tiffany & Co., anello con il simbolo ‘Stars’

Tiffany & Co., collezione City Hardwear con il simbolo ‘Love’

L’iniziativa Giving Thanks, che in Italia sarà disponibile in tutti gli store Tiffany & Co. fino alla fine di dicembre 2020 (a Milano, i gioielli con i simboli di Gio Pastori si potranno acquistare anche da casa, contattando il numero 02 8909 4202), supporta The Circle Italia Onlus, associazione fondata da Annie Lennox nel 2008 a sostegno delle donne che vivono in difficoltà nel mondo.

Tiffany & Co., chiave con il simbolo ‘Smiles’

Il progetto di Tiffany & Co. per the Circle Italia Onlus, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha l’obiettivo di sostenere il talento delle donne e in particolare modo di giovani ricercatrici che si sono distinte per i risultati accademici raggiunti, oltre che per l’impegno nel campo sociale testimoniato dal proprio lavoro. A partecipare al bando saranno giovani laureate del Politecnico, valutate da una speciale commissione alla quale parteciperà una rappresentante di The Circle Italia e una rappresentante di Tiffany & Co. Italia. Le vincitrici saranno annunciate a marzo nel corso di una cerimonia di consegna del premio.