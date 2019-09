Generazione Z snobba i risparmi, uno su due non sa quanti soldi ha in banca

Mentre si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, i membri della Generazione Z (coloro che hanno un’età pari o inferiore a 22 anni) non riescono a concentrarsi su un aspetto chiave delle loro finanze personali: i loro risparmi.

Lo dimostra uno studio americano condotto dal Northwestern Mutual, su un campione di 2.000 adulti negli Stati Uniti. Dallo studio emerge che il 57% della Generazione Z non ha idea dell’ammontare dei risparmi personali, rispetto al 46% della popolazione in generale.

Un errore che, secondo quanto ha dichiarato Emily Holbrook, senior director della pianificazione della Northwestern Mutual, in un’intervista alla CNBC Make It, potrebbe nel lungo periodo costare caro alla fascia più giovane della forza lavoro.

“Se è vero che molto probabilmente non hanno ancora avuto bisogno di preoccuparsi di gestire le proprie finanze perché non si sono davvero imbattuti in situazione che richiedono investimenti significativi, come come comprare una casa, sposarsi, etc, è tuttavia fondamentale che i giovani lavoratori inizino a pianificare il futuro ora” dice Holbrook, aggiungendo che, in questo momento storico, “non si può sottovalutare l’importanza di prendere le redini e fare alcuni passi positivi da subito”.