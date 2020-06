Generali Italia presenta Immagina Adesso, soluzione Partner di Vita per le famiglie

Oggi il 77% delle persone ritiene che la casa sia il nuovo luogo di lavoro e tempo libero; per il 62% degli italiani la salute è al primo posto. Questo testimonia che gli italiani hanno scoperto nuove priorità. Le parole che contano al tempo Coronavirus sono: tempo, valore, costruire, vicinanza, responsabilità.

Cresce il numero di persone che vuole costruire un nuovo modello di vita e aumenta la richiesta di protezione e di vicinanza, con il 42% della popolazione che utilizza piattaforme social e digitali per lavoro e vita privata.

Immagina Adesso la soluzione Partner di Vita per le famiglie

Da qui Generali Italia presenta Immagina Adesso, la nuova soluzione Partner di Vita per le famiglie con cui il cliente sceglie ciò che ha più valore per lui, costruisce insieme all’agente la sua playlist di protezione, prevenzione e assistenza in modalità smart, e la aggiorna in base al percorso di vita.

Immagina Adesso – si legge in una nota – evolve con la vita delle persone: un unico contratto che permette di accedere a una piattaforma modulare e flessibile, con la possibilità di attivare le singole polizze solo se, e quando, necessario.

Questo significa: più semplicità, flessibilità e personalizzazione.

Il prodotto presentato da Generali Italia permette di costruire la propria piattaforma di garanzie, servizi e IoT: specialisti a domicilio, casa sempre protetta e connessa, network sanitario, video consulto medico, network legale, tele assistenza legale, sicurezza digitale di tutti i device della famiglia, consulenza veterinaria, collare connesso.

Il 74% dei clienti di Immagina Adesso ha un’esperienza full digital grazie a una Rete di Agenti sempre connessa e ai nuovi strumenti digitali.

Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines ha dichiarato: