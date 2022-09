Gas, quanto ne manca in Italia? Il punto sulle scorte

L’urgenza di rendersi totalmente indipendenti dalle importazioni di gas russo sta portando all’attenzione degli italiani il tema dello stoccaggio. Quest’ultimo è un deposito ricavato sfruttando strutture geologiche naturali, come siti sabbiosi (situati mediamente a circa 1.300-2.000 metri di profondità) già sfruttati minerariamente per la produzione di gas e ormai esauriti, oppure, più raramente, utilizzando serbatoi metallici costruiti appositamente. Il numero di questi ultimi necessario per ospitare i volumi di gas da stoccare sarebbe tuttavia elevatissimo, motivo per cui sono utilizzati solo in Paesi, come la Svizzera, che non dispongono di giacimenti naturali dove realizzare lo stoccaggio.

Stoccaggi di gas: cosa sono

Il giacimento non è una cavità ma un sistema roccioso poroso e permeabile che è in grado di garantire la permanenza del gas e di erogarlo quando richiesto dal mercato: può quindi essere visto come una spugna che trattiene il gas e lo rilascia quando serve. La roccia serbatoio dove è contenuto il gas deve essere caratterizzata da significativi valori di porosità e permeabilità dalle quali dipendono, rispettivamente, il volume di gas ospitabile e la mobilità del gas nel giacimento, ovvero il tempo necessario per le operazioni di iniezione o estrazione di una determinata quantità di gas. La roccia di copertura, che invece ha il compito di impedire le perdite di gas verso l’alto, è generalmente costituita da materiale impermeabile come le argille.

A cosa servono gli stoccaggi

Lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo è realizzato per soddisfare diverse esigenze legate al suo utilizzo e produzione. In particolare, rispondere in tempo reale alle richieste di gas del mercato e assicurarne l’equilibrio tra domanda e offerta; permettere di gestire le strutture produttive e di trasporto con adeguati margini di elasticità; garantire il mantenimento di riserve “strategiche” da utilizzare esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali come condizioni meteorologiche particolari (punte anomale di freddo intenso), o crisi internazionali che blocchino in parte gli approvvigionamenti dall’estero. Purtroppo questi ultimi costituiscono oltre il 90% del gas totale utilizzato in Italia, che nel 2021 è stato di 76,12 miliardi di metri cubi e nel 2022 si stima sarà di circa 76 miliardi.

Il processo è ciclico: nella stagione estiva viene riempito il giacimento mentre, durante i mesi invernali, il gas è immesso nella rete nazionale. In Europa, ad esempio, circa il 20-30% delle forniture proviene da stoccaggi nel periodo invernale e il piano europeo RepowerEu prevede, entro il 1 ottobre di ogni anno, l’obbligo di riempire almeno al 90% i depositi. I 9 impianti di stoccaggio in esercizio oggi in Italia permettono lo stoccaggio di circa 17 miliardi di metri cubi di gas (il primo stoccaggio di gas naturale in Italia è stato realizzato nel 1964 a Cortemaggiore, in Emilia Romagna), comprensivi della cosiddetta “riserva strategica“, pari a 4,5 miliardi di metri cubi utilizzabili solo in caso di via libera da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Stoccaggi insufficienti in caso di inverno tardivo

Va da sé come questi stoccaggi ai livelli attuali siano insufficienti a coprire il fabbisogno energetico invernale della Penisola per un periodo non superiore ai 45 giorni se si concretizzerà lo stop definitivo delle importazioni dalla Russia, dopodiché saranno necessari pesanti razionamenti e stop alle attività per industrie e imprese. Considerando infatti che i depositi di gas coprono il 20% circa del fabbisogno annuale del nostro Paese e, attualmente, gli stoccaggi si sono fermati all’82,56% della loro capacità, cioè circa 15,2 miliardi di metri cubi a disposizione di famiglie e imprese, salta all’occhio come manchino all’appello circa 10 miliardi di metri cubi per far fronte ai consumi invernali di gas che, nei primi 3 mesi di quest’anno, hanno toccato quota 25,4 miliardi di metri cubi, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica.

Se l’inverno sarà più rigido del solito, non basteranno dunque gli attuali sforzi del Governo di trovare Paesi fornitori alternativi alla Russia e il piano pensato dal Ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani, basato per lo più su comportamenti volontari, di cittadini e imprese, volto a risparmiare tra i 3 e i 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno.

Da dove proviene il gas dell’Italia?

L’unica nota positiva è che nel 2021 la Russia era il Paese da cui l’Italia dipendeva di più per il gas ma ora non è più così: siamo passati dal 40% delle forniture totali dell’anno scorso all’attuale 23,6%, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Transizione Ecologica e relativi al periodo tra gennaio e luglio 2022. Ora il Paese da cui l’Italia importiamo di più è l’Algeria, con il 29,6% delle forniture che arrivano dal gasdotto di Mazara del Vallo, il Transmed. Nel periodo gennaio-luglio 2022, rispetto allo scorso anno, l’Italia ha dunque importato il 38,2% di gas in meno dalla Russia tramite il gasdotto di Tarvisio, compensando con l’aumento delle forniture da Algeria (+3,3%), Norvegia e Paesi Bassi (+355,9%), Azerbaigian (+73,2%) e dal Gas Naturale Liquefatto (+27,8%).

Queste strategie di diversificazione delle fonti di approvvigionamento hanno permesso di sostituire solo 17 dei 29 miliardi di metri cubi di gas importati dalla Russia e bloccato il mercato, perché le aziende fornitrici non sono in grado, tranne pochissime, di acquistarlo ai prezzi TTF e di garantire le fideiussioni alle stelle.