Gas, accordo sul piano d’emergenza europeo. Oggi il via libera

Giornata chiave quella odierna per il piano d’emergenza Ue sul gas. Nonostante l’opposizione di alcuni Paesi, a poche ore dal Consiglio energia, fonti stampa danno per raggiunto l’accordo fra i 27. I Paesi membri avrebbero dunque dato il via libera al piano che prevede una tagli volontari del 15% dei consumi di gas dal prossimo primo agosto fino al 31 marzo del 2023.

Sarà inoltre creato un meccanismo per far scattare l’allerta sulle forniture, con target vincolanti di risparmio che saranno fissati dal Consiglio Ue e non dalla Commissione europea, come prevedeva il piano originario. Il piano sarà approvato in giornata, a maggioranza qualificata, dai ministri dell’Energia dell’Ue.

“Prevedo che oggi avremo una discussione politica interessante” sul piano d’emergenza Ue sul gas “perché gli Stati membri hanno posizioni di partenza differenti, ma mi aspetto un accordo politico alla fine della giornata”. Lo ha detto la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, arrivando al Consiglio Energia straordinario a Bruxelles. “È importante sottolineare che ora il riempimento dei depositi sotterranei di gas continua” e ha raggiunto il “al 66%”, ha sottolineato Simson, indicando che “nelle ultime settimane gli Stati membri sono riusciti ad attirare più gas di quello che consumano in estate. La proposta di regolamento della Commissione europea è stata presentata solo una settimana fa” e, ha sottolineato Simson, prevede che “il messaggio che inviamo debba essere basato sull’unità e sulla solidarietà perché ogni volume di gas che riusciamo a non utilizzare può aiutare altri Stati membri” che si trovano in difficoltà davanti alle “sfide molto difficili” delle “interruzioni” delle forniture da parte di Mosca.

Ottimismo anche da parte della Spagna che nei giorni scorsi si era mostrata contraria alla prima formulazione del piano. “Credo che avremo un accordo” perché “tutti crediamo che quando qualcuno chiede aiuto deve essere aiutato” e tra i ministri europei “prevarrà questo spirito e non le difficoltà che ciascuno può avere” ha detto la ministra dell’Energia della Spagna, Teresa Ribera Rodriguez, arrivando al Consiglio straordinario.

I punti divisivi del piano Ue

La proposta della Commissione ha incontrato l’opposizione di alcuni Paesi, soprattutto quelli del Sud, Italia compresa. Diversi i punti divisivi del pacchetto. In particolare, la misura del taglio (15%) ai consumi – in una quota uguale per tutti – in caso di allerta energetica e il potere affidato alla Commissione di attivare l’allerta stessa hanno innescato una vera e propria rivolta dei Paesi del Sud, dalla Spagna al Portogallo alla Grecia fino alla Polonia.

E sono punti, in particolare quello della percentuale obbligatoria uguale per tutti “fermo restando che la solidarietà deve rimanere il cuore dell’azione europea” servirebbe una risposta coordinata fondata sui principi dell’unità, della solidarietà e dell’efficienza, della proporzionalità e della flessibilità, ha spiegato qualche giorno fa il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Il principio alla base delle critiche è di fatto questo: la dipendenza dalla Russia, il riempimento degli stock, il lavoro fatto sulla riduzione dei consumi negli ultimi anni non sono uguali per i tutti i Paesi membri e non può quindi esserlo la quota del taglio (per Roma in termini assoluti si tratta di 8,5 miliardi di metri cubi). Ma che il target del 15% cambi non è per nulla scontato.

Per essere approvato il regolamento ha bisogno della maggioranza qualificata, ovvero del 55% degli Stati membri e del 65% della popolazione europea.