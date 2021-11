Fra i giovani il gender gap negli investimenti si sta riducendo

Dopo la pandemia le giovani donne investitori hanno ridotto notevolmente il gap che le divideva dagli uomini in termini di propensione ad investire. Secondo un nuovo sondaggio Fidelity condotto in America, quasi tre quarti delle donne Millennial (25-40 anni) stanno investendo – escludendo il risparmio previdenziale. Inoltre, sempre due terzi delle donne percepiscono il valore del risparmio in relazione a obiettivi specifici, contro il 56% dei giovani uomini,

Il sondaggio ha raggiunto 2.400 persone adulte negli Stati Uniti con almeno 50mila dollari di reddito annuo.