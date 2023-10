Fluorsid: la rivoluzione sostenibile passa da Zero Front Loader

Fluorsid: L’Innovazione Incontra la Sostenibilità con Zero Front Loader

Fluorsid, azienda chimica italiana fondata in Sardegna nel 1969, si è affermata come leader mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici destinati all’industria dell’alluminio.

La filosofia aziendale di Fluorsid sostiene che l’efficienza operativa e la responsabilità ambientale possano coesistere in armonia. Questa visione si è concretizzata nel progetto Zero Front Loader, un’ambiziosa iniziativa che ha rivoluzionato la gestione delle materie prime all’interno dello stabilimento di Cagliari.

Già nel lontano 2000 Fluorsid, inserì nel ciclo produttivo la generazione di energia elettrica a zero emissioni di carbonio, raddoppiando lo sforzo nel 2013 con un impianto ancora più performante. In questo senso, l’azienda si è interrogata a lungo su quali fossero i meccanismi passibili per migliorarsi ulteriormente e, dopo attenti e approfonditi studi, la risposta è arrivata attraverso la concezione di un progetto che è andato a stravolgere, in senso positivo, il modus operandi all’interno dello stabilimento.

Il progetto, avviato da Fluorsid nel 2017 e completato nel marzo 2023, è nato da un’analisi delle criticità legate alla gestione delle materie prime, tra le quali gli elevati alti costi operativi e un’impronta ecologica che poteva essere ulteriormente migliorata.

Queste sfide hanno stimolato Fluorsid a sviluppare un sistema all’avanguardia e altamente tecnologico che, ad oggi, ha superato ogni aspettativa sia dal punto di vista finanziario che ambientale, dimostrando la validità dell’investimento.

Fluorsid e la Rivoluzione della Logistica interna

La risposta di Fluorsid alla sfida della sostenibilità è stata lo sviluppo di Zero Front Loader. Questa soluzione automatizza completamente il processo di movimentazione delle materie prime, dalla “dumping station” ai capannoni di stoccaggio, portando a una riduzione significativa dell’impatto ambientale e dei costi operativi.

Il funzionamento del nuovo sistema è semplice ma efficace. Dopo l’arrivo delle materie prime al porto, i camion le trasferiscono in una stazione di scarico dedicata. Da qui, un sistema di nastri trasportatori le avvia verso i capannoni di stoccaggio specifici dotati di una copertura traslucida che permette una prima deidratazione delle materie prime in maniera completamente naturale, contribuendo a un notevole risparmio di combustibile utilizzato nei successivi processi di essicamento.

Fluorsid ha così implementato un processo di gestione delle materie prime completamente automatico. L’operatore assegnato si limita ad impostare i settori di riempimento, dopodiché il sistema organizza autonomamente i nastri per il caricamento delle materie prime nella vasca di pertinenza, qui il carroponte seleziona la zona di prelievo più funzionale per ottenere la migliore ricetta di produzione. Successivamente, il materiale viene depositato in una tramoggia, dalla quale viene estratto e condotto al processo di trasformazione, completando così il ciclo.

Fluorsid: L’Impatto ambientale ed economico di Zero Front Loader

Fluorsid ha segnato un punto di svolta nell’industria chimica con il suo innovativo progetto, Zero Front Loader. Questo sistema rivoluzionario, alimentato da energia elettrica autoprodotta senza emissioni di CO 2 , gestisce l’handling di oltre 300.000 tonnellate di materiale all’anno e garantisce, grazie alla sostituzione delle pale meccaniche a combustibile fossile, un risparmio annuale di circa un milione di euro per l’azienda sui costi operativi. Tutto ciò incide anche sull’impatto ambientale con una riduzione di circa 767 tonnellate di CO 2 in un anno.

Fluorsid e la Rivoluzione Industria 4.0: L’Impegno per la Sostenibilità

Daniele Tocco, il Direttore di Stabilimento di Fluorsid, ha celebrato Zero Front Loader come “l’ultima grande scommessa vinta da Fluorsid “. Tocco ha inoltre sottolineato come l’azienda abbia sempre dimostrato un impegno verso la sostenibilità ambientale, utilizzando le migliori tecnologiche in campo industriale: “Il sistema scambia costantemente i dati con il gestionale aziendale tracciando la quantità di materia prima entrata in stabilimento, quella prelevata per il processo e calcolando la rimanenza di magazzino. Insomma, un controllo continuo, in piena conformità con l’Industria 4.0.”

“In definitiva, Zero Front Loader esprime bene la forza delle idee e dei programmi di Fluorsid orientati costantemente al perseguimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale “, ha concluso Tocco. Questo progetto non solo evidenzia l’innovazione e l’efficienza della multinazionale leader nella produzione di fluoroderivati, ma sottolinea anche il suo impegno nell’affrontare con coraggio la sfida, sempre più decisiva, verso la sostenibilità.