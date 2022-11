Fluorsid, eccellenza italiana nella produzione di fluoroderivati

Fluorsid, eccellenza italiana da oltre cinquant’anni leader nella produzione di vendita di fluoroderivati in tutto il mondo

Fluorsid, azienda chimica italiana fondata in Sardegna nel 1969, è leader mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici, in grado di coprire l’intera catena del valore del fluoro, dall’estrazione di fluorspar all’HF.

Nei suoi cinquant’anni di storia Fluorsid ha conosciuto un importante sviluppo che ha portato l’azienda sarda a essere riconosciuta e valorizzata come leader mondiale nel suo settore. Questo grazie al suo know-how interno, agli sviluppi tecnologici, a un’attenzione costante per l’innovazione e per la ricerca che uniti ad investimenti mirati le permettono di proporre prodotti sempre all’avanguardia.

Con la sua attività, Fluorsid è centrale per lo sviluppo del nostro Paese: nonostante sia ancora poco conosciuta dal “grande pubblico”, la sua capacità di coprire l’intera catena del valore del fluoro ne fa sicuramente un asset fondante non solamente nell’ecosistema delle altre aziende italiane, ma anche di quello che viene definito il “Sistema Paese”. Ne è un’importante conferma il fatto che Fluorsid (e l’industria chimica) nei mesi del lockdown rientrava tra quelle realtà considerate essenziali dal Governo italiano, e dunque tra quelle che non hanno mai cessato la produzione.

Fluorsid, l’azienda leader in Italia e all’estero nella produzione di fluoroderivati

Fluorsid, come già sottolineato, è leader mondiale nella produzione e vendita di fluoroderivati inorganici, riconosciuta come partner solido e affidabile nell’industria dei metalli e per il suo impegno nel perseguire qualità e rispetto per l’ambiente.

L’azienda, il cui presidente è lo stesso Tommaso Giulini patron del Cagliari calcio, attraverso i suoi diversi stabilimenti, miniere e uffici dislocati tra Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera e Bahrein, copre l’intera catena del valore del fluoro: dall’estrazione di fluorspar all’HF, con la produzione e la vendita di derivati e di metalli non ferrosi, principalmente destinati ai mercati dell’alluminio primario, dei fluoropolimeri, degli acciai speciali e dell’edilizia.

Cosa fa Fluorsid: dai prodotti chimici ai metalli

Come sottolineato, Fluorsid si occupa di tutta la catena del fluoro: dall’estrazione di fluorite all’acido fluoridrico, con la produzione e la commercializzazione dei suoi derivati nonché la vendita di metalli non ferrosi destinati ai mercati dell’alluminio, dei fluoropolimeri, degli acciai speciali e la produzione di gesso e anidrite per il settore dell’edilizia.

Fluorsid include nel settore chimico un’ampia gamma di prodotti trattati:

– il fluoruro di alluminio ad alta densità, prodotto da Fluorsid con il processo secco;

– l’acido fluoridrico in versione acquosa;

– l’acido solforico;

– il fluoruro di calcio sintetico;

– criolite sintetica e fluorite.

Tra i prodotti di punta di Fluorsid c’è GYPSOS, brand scelto per il solfato di calcio anidro, prodotto certificato ed ecosostenibile. Le sue caratteristiche fisiche e meccaniche possono essere regolate in base alle esigenze specifiche degli utilizzatori ed essere applicato nell’edilizia, nella produzione del cemento e nell’industria dei fertilizzanti.

Per quanto riguarda i metalli, Fluorsid è il principale produttore europeo di polveri, granuli e trucioli di magnesio ed esporta in tutto il mondo oltre il 90% della sua produzione annuale. In più, attraverso le aziende partner scambia e produce metalli di base, leghe ferrose e non ferrose, metalli semilavorati, acciaio e altri metalli per l’affinamento, la produzione di catalizzatori e per applicazioni di alta precisione.

Fluorsid centrale per l’economia e lo sviluppo del Paese

Per comprendere come Fluorsid sia centrale nel progresso delle attività ed economia dell’Italia, basta pensare che, durante i mesi del lockdown, l’Industria Chimica è rientrata tra quelle ritenute dal Governo italiano essenziale per il Paese. I siti produttivi sono rimasti dunque operativi, continuando a mantenere standard di produzione in linea con le richieste del periodo.

Così il presidente di FLUORSID Tommaso Giulini: “Perseveranza, integrità e ambizione: sono valori che per mio padre (il Conte Carlo Enrico Giulini, ndr) sono stati un riferimento sin dal primo giorno e che noi portiamo avanti nel nostro lavoro. Li portiamo avanti nel business ma soprattutto nei rapporti interpersonali lavorativi e in ogni dinamica che ci fa confrontare reciprocamente e con l’esterno: persone, territori, comunità. Oggi FLUORSID serve clienti in tutto il mondo ed è riconosciuta come realtà affidabile, strutturata, in crescita anche in un momento storico sfidante per ogni player. Mio padre, nato nel 1918, sviluppò negli anni Sessanta nel Gerrei (in Sardegna) le prime miniere di fluorite che permisero di far partire la chimica del fluoro in Germania e negli Stati Uniti. L’intuizione negli anni Settanta di far partire ad Assemini (Cagliari) uno stabilimento di lavorazione permise appunto di lavorare la fluorite localmente e non più di esportarla: da azienda mineraria, l’azienda si trasformò in chimica. Noi oggi portiamo avanti quell’impresa con l’obiettivo di migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo e operiamo”.