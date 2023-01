La fintech italiana Credimi ha quasi esaurito la cassa a disposizione. Lo riferisce “Il Sole 24 Ore”, secondo cui il dossier è sotto la lente di Banca d’Italia. Che prevede tre opzioni:

la liquidazione della fintech; un’accelerata nella negoziazione con Banca CF+, challenger bank nata nel 2021 dallo spin-off del Credito Fondiario e guidata da Iacopo De Francisco.; una riapertura della trattativa con la banca milanese UniCredit, che dopo un’offerta di acquisto di 20 milioni di euro si è arenata su una serie di condizioni richieste dal compratore.

La possibilità della liquidazione per ora sembra quella meno probabile, mentre le altre due opzioni richiedono almeno 2 mesi di tempo per chiudersi.

Chi è Credimi

Credimi è stata fondata nel 2015 ed è guidata da Ignazio Rocco di Torrepadula (nella foto sopra). Quest’ultimo ha più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, è stato leader della practice Istituzioni Finanziarie di The Boston Consulting Group in Europa Centrale, e precedentemente si è occupato di corporate banking e venture capital nel Gruppo Akros, nel Gruppo Imi e in 21 Investimenti. Oltre alla sua attività in Credimi, è oggi senior advisor di Tikehau Investment Management, gruppo di asset management pan-europeo leader nella gestione di fondi di credito corporate e advisor del Consiglio di amministrazione di Unicredit Group, relativamente a temi di innovazione e tecnologia.

La fintech è specializzata nei finanziamenti alle pmi e alle micro-imprese. In pochi anni ha erogato oltre 2 miliardi di prestiti, raccogliendo circa 25 milioni di euro in due round, sottoscritti da United Ventures, Vertis, Merloni Holding, Tikehau Capital e Deutsche Bank. La clientela servita dalla fintech è stata a lungo trascurata dalle grandi banche perché considerata poco profittevole e più rischiosa. Nella lunga era dei tassi a zero, il costo dell’esame delle richieste di pmi e professionisti finiva per superare gli interessi esigibili dal debitore. In questo vuoto di offerta si sono inserite diverse piattaforme di credito digitale che con i loro algoritmi hanno reso più rapida e conveniente l’analisi del merito di credito e quindi l’erogazione del finanziamento.

Credimi è stata fra le prime a intravvedere l’opportunità e fra le più attive a sfruttarla. Il repentino rialzo dei tassi degli ultimi mesi, con l’aspettativa che il costo del denaro rimanga su livelli elevati a lungo, ha risvegliato l’appetito delle banche per questo segmento di clientela, tornato redditizio. Non è detto che questa attenzione si concretizzi in un’offerta per la fintech o in una partnership ma l’integrazione delle sue tecnologie in banca avrebbe un fondamento strategico. Credimi aveva annunciato il 9 novembre 2022 al Fintech Future, l’evento annuale di AssoFintech, che aveva bisogno di un partner bancario per lavorare. Ignazio Rocco di Torrepadula all’epoca aveva dichiarato: