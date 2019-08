Fintech, consolidamento guiderà la crescita a lungo termine

Il cambiamento tecnologico continuerà a guidare la crescita del settore finanziario globale per molti anni a venire. Un recente report di Boston Consulting Group e Swift prevede che il fatturato globale delle società che operano nel settore dei pagamenti raggiungerà i 2,42 mila miliardi di dollari entro il 2027.

In questo settore un ruolo chiave sarà svolto dal consolidamento. “Il volume e il valore straordinariamente elevati delle operazioni di M&A di quest’anno tra i titoli dell’innovazione finanziaria mostrano quanto essi siano diventati importanti per il settore finanziario globale” ha scritto Guy de Blonay, Fund Manager, Financial Innovation di Jupiter AM in una nota pubblicata oggi, anticipando un ulteriore consolidamento del settore, “in particolare in Europa, dove la frammentazione è ancora relativamente elevata”.

A questo proposito, Guy de Blonay spiega che ci sono due gruppi chiave che potrebbero trarre beneficio da questa situazione: le società che sono state scorporate dalle banche, dove le sinergie di costo derivanti dalle joint-venture di M&A saranno probabilmente la fonte di crescita positiva, e le start-up tecnologiche, che possono offrire un interessante potenziale di crescita organica.