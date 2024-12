Finint Private Bank: nel terzo trimestre 2024 la rete cresce con otto nuovi ingressi

Cresce anche nel terzo trimestre 2024 la rete dei professionisti di Finint Private Bank con otto nuovi ingressi con cui l’istituto guidato dall’Amministratore Delegato Paolo Tenderini rafforza il proprio network e consolida la presenza su tutto il territorio nazionale. A ulteriore conferma della volontà di consolidare la capillarità della rete è anche l’apertura del nuovo ufficio a Lodi a seguito dell’inserimento nell’organico di due nuovi professionisti che saranno operativi in città.

“Con questi ingressi, sale a 18 il numero di professionisti che si sono uniti alla nostra rete nel corso del 2024. Il nostro network diventa così sempre più radicato su tutto il territorio italiano a conferma di come Finint Private Bank sia un polo attrattivo per i professionisti che scelgono di abbracciare il nostro modello di consulenza evoluta, oggi ulteriormente corroborato grazie alle sinergie che possiamo creare con le altre realtà del Gruppo Banca Finint”, è il commento di Claudio Riva, Direttore Rete Commerciale.

Da Zurich Bank è approdato in Finint Private Bank, Massimiliano Calza. Al manager è stato affidato un nuovo progetto focalizzato sull’insurance distribution. L’obiettivo è offrire un supporto costante alla rete di professionisti, per rispondere alle esigenze dei clienti in ambito di protezione patrimoniale, trasmissione successoria e per fornire soluzioni utili relativamente alla sempre crescente domanda del comparto del longevity risk.

Sempre in Lombardia la presenza territoriale si espande, inoltre, con tre nuovi professionisti: con l’ingresso di Graziano Francesco e Carlo Malaraggia, entrambi provenienti da Consultinvest, Finint Private Bank arriva sulla piazza di Lodi con l’apertura di un nuovo ufficio. La presenza sul territorio lombardo si arricchisce poi con l’ingresso a Cremona di Matteo Volpi, arrivato da Banca di Piacenza.

In Veneto, tre nuovi professionisti entrano a Vicenza: Nicolas Negri, Alessandro Lora e Antonio Preato, tutti provenienti da Banca delle Terre Venete.

Un nuovo ingresso, infine, anche nel Lazio con l’arrivo di Paolo De Persiis (ex Crédit Agricole) operativo nell’area di Roma.