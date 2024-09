Finecobank: raccolta netta in crescita ad agosto, volano clienti e gestito

Agosto in crescita per la raccolta netta di Finecobank che, secondo i dati diffusi oggi, ha toccato la cifra di € 706 milioni (+9% da € 648 milioni di un anno fa). L’asset mix evidenzia una robusta componente gestita a € 275 milioni (+75% da € 157 milioni di agosto 2023), mentre Fineco Asset Management (FAM) registra una raccolta retail di € 268 milioni, che compensa i deflussi dall’assicurativo pari a € -117 milioni.

La raccolta amministrata ha raggiunto € 287 milioni, mentre la diretta è stata pari a € 144 milioni. I ricavi del brokerage nel mese di agosto sono stimati a € 16 milioni (+40% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno € 146 milioni (+13% a/a).

I dati nel dettaglio

Come si legge in una nota, la componente retail ha registrato una raccolta di € 268 milioni, che porta il valore da inizio anno a € 1,7 miliardi. Le masse complessive di FAM – continua comunicato – si attestano a € 34,0 miliardi: € 22,6 miliardi nella componente retail (+20% a/a) e € 11,4 miliardi in quella istituzionale (+4,6% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 36,1% rispetto al 33,6% di un anno fa.

Il patrimonio totale è pari a € 133,6 miliardi, rispetto a € 117,5 miliardi di agosto 2023 (+14%). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 63,5 miliardi da € 52,7 miliardi di un anno fa (+21%).

Crescita a due cifre per i clienti: lo scorso mese sono stati acquisiti 10.543 nuovi clienti (+32% a/a), portando i nuovi clienti da inizio anno a 96.269 (+26% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2024 si è attestato a 1.629.602.

Alessandro Foti, amministratore delegato e Direttore Generale di Fineco, ha spiegato che i dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità, confermano ancora una volta un trend ormai consolidato che vede una forte propensione agli investimenti da parte della clientela.

“Particolarmente positivo il dato del gestito – ha aggiunto – che testimonia il costante impegno dei nostri consulenti nell’affiancare i clienti in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, rispondendo concretamente alle loro esigenze. I dati di agosto sono accompagnati da performance molto positive anche sul fronte del brokerage che da inizio anno ha fatto registrare ricavi in aumento”.

Foti ha messo in evidenza, infine, la crescita della clientela, “che dimostra di apprezzare sempre di più i servizi di consulenza evoluta, insieme all’ampia offerta di soluzioni particolarmente adatte a far fronte alle oscillazioni dei mercati”.