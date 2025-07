Fineco, l’AI diventa co-pilota dei consulenti: nuovo tool per la gestione dei portafogli

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nella quotidianità dei consulenti finanziari Fineco, trasformandosi in alleato strategico per costruire, analizzare e personalizzare i portafogli dei clienti. Il gruppo ha infatti rilasciato i primi due applicativi AI all’interno della piattaforma X-Net, segnando una nuova tappa del percorso verso un modello di consulenza sempre più data-driven e tecnologicamente evoluto. L’annuncio è stato fatto nella conferenza stampa tenutasi stamani alla Fineco Academy.

La nuova era della consulenza

L’obiettivo è ambizioso, e sembra presagire l’inzio di una nuova era della consulenza: arrivare entro la fine del 2025 a una piena integrazione tra AI e consulenti, potenziando l’efficacia del servizio e rafforzando la relazione tra consulente e cliente. “Il nostro DNA digitale ci agevola in questa rivoluzione tecnologica, tra 5 anni chi resterà indietro potrebbe essere fuori dal mercato”, ha rimarcato Paolo Di Grazia, Vicedirettore Generale e Responsabile Global Business di Fineco, nell’incontro avuto oggi con la stampa.

La strategia di Fineco

In particolare, Fineco, mettendo a disposizione della propria rete di consulenti finanziari queste nuove risorse tech, prosegue nella strategia di fornire ai propri professionisti gli strumenti più avanzati per migliorare costantemente la qualità del servizio offerto ai clienti. Ulteriori rilasci proseguiranno nei prossimi mesi, per arrivare entro fine anno a una completa integrazione tra l’AI e la consulenza finanziaria del Gruppo.

L’AI entra nei portafogli

La principale innovazione riguarda la possibilità per i consulenti di consultare un tool addestrato con le logiche finanziarie indicate da Fineco, per costruire portafogli personalizzati sulle esigenze dei singoli clienti o analizzare le caratteristiche di portafogli già esistenti. Lo strumento permette inoltre il confronto tra due o più soluzioni, la ricerca di schede prodotto e la sintesi quotidiana delle principali notizie finanziarie del giorno.

Il nuovo tool, integrato nella piattaforma X-Net utilizzata dai consulenti Fineco, può accedere all’intero catalogo di soluzioni offerte dalla piattaforma aperta per quanto riguarda i fondi di investimento e gli Etf, con l’ampliamento a ulteriori asset class previsto nei prossimi mesi. Una volta generato il portafoglio, l’assistente AI propone un’analisi approfondita delle caratteristiche tramite grafici, tabelle e widget interattivi che permettono al consulente di personalizzare ulteriormente la soluzione.

Il tool per la ricerca documentale

La fase di rilascio, che ha coinvolto nelle prime due settimane di giugno tutti gli oltre 3mila consulenti della rete Fineco, ha riguardato inoltre un secondo applicativo progettato per velocizzare la ricerca documentale da parte dei professionisti. Il tool permette ai consulenti di individuare riferimenti normativi e circolari interne partendo da singole esigente, velocizzando così gli adempimenti burocratici.

I vantaggi per i clienti