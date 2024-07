Fineco, rete cresce con 87 nuovi ingressi: quasi 3000 consulenti

Continua a crescere a ritmi sostenuti la rete di consulenti finanziari marchiata Fineco. Sono 87 i nuovi ingressi, secondo la nota stampa della banca relativa ai reclutamenti completati nel primo semestre del 2024. Vediamo tutto nell’articolo.

In particolare, secondo quanto si apprende, la rete di Fineco continua a rafforzarsi su tutto il territorio nazionale con 87 nuovi consulenti inseriti fino a giugno. Prosegue così il percorso di crescita del network, prossimo a raggiungere i 3.000 professionisti. Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 61,8 miliardi di euro al 30 giugno 2024. La rete dei consulenti conta adesso oltre 2.970 professionisti.

Per quanto riguarda i profili senior, nei primi sei mesi dell’anno si sono aggiunti 37 consulenti, di cui 24 provenienti dal settore bancario, corrispondenti al 65% del totale. I reclutamenti si sono concentrati nelle regioni del nord, in particolare Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre al centro e al sud spiccano le Marche, il Lazio e la Campania.

Il Progetto Giovani, programma che dal 2011 forma le future generazioni di consulenti, continua inoltre ad attrarre talenti: nel primo trimestre sono 50 i nuovi professionisti entrati nella rete Fineco, in particolare in Lombardia e Piemonte, mentre nel centro e nel sud Italia si sono distinti il Lazio e la Campania.

Angelita Brambilla, responsabile Sviluppo e supporto Network Pfa di Fineco, ha così commentato: “Nei primi sei mesi dell’anno continuiamo a constatare una forte attrattività della rete Fineco verso i professionisti provenienti dalle banche tradizionali e dalle altre reti di consulenza, ai quali offriamo un modello basato su qualità, innovazione e trasparenza. Siamo focalizzati sui profili senior come sui giovani, con l’obiettivo di valorizzare al meglio non solo le loro competenze tecniche ma anche quelle relazionali e di imprenditorialità. Due ingredienti che riteniamo fondamentali per avere successo nella professione”.