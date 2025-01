Fineco, 2024 storico: raccolta netta oltre i 10 miliardi di euro

Fineco ha chiuso il 2024 con risultati eccezionali, registrando a dicembre una raccolta netta di 1,22 miliardi di euro e portando il totale annuo oltre i 10,1 miliardi, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. La componente di risparmio gestito ha toccato i 783 milioni, segnando il miglior mese degli ultimi tre anni, mentre Fineco Asset Management ha contribuito con una raccolta retail di 501 milioni, il dato più alto dal gennaio 2023. Il patrimonio totale della banca ha raggiunto i 140,8 miliardi, con il Private Banking in crescita del 22% a 68,4 miliardi.

Decisivo anche l’apporto del brokerage, che nel 2024 ha generato ricavi per 217 milioni di euro (+13% a/a).

Il valore di Fineco AM

Alessandro Foti, Amministratore Delegato di Fineco, ha evidenziato: “I brillanti risultati di raccolta di dicembre consolidano le indicazioni positive emerse nel corso del 2024, con un dato complessivo che supera € 10 miliardi caratterizzato da una robusta crescita della componente gestita. La rete di consulenza ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare le scelte di investimento della clientela, avendo a disposizione una piattaforma evoluta arricchita dalle nuove soluzioni di Fineco Asset Management. Il massimo storico di nuovi clienti registrato nel 2024 conferma l’attrattività e la qualità del nostro modello di business, aprendo così la strada a nuove opportunità di crescita per l’anno appena iniziato”.

I numeri del 2024

Nel mese di dicembre la raccolta netta di Fineco raggiunge €1.218 milioni portando il totale da inizio anno oltre i 10 miliardi, superando ampiamente gli 8,8 miliardi del 2023. La banca si conferma piattaforma di riferimento per ogni esigenza finanziaria, e registra nel mese di dicembre un’ulteriore crescita dei nuovi clienti (13.581, +39% rispetto a dicembre 2023). L’asset mix vede una rilevante componente gestita pari a € 783 milioni (da € 184 milioni di dicembre 2023), dato che rappresenta il miglior mese per la banca da tre anni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management che registra il risultato più elevato da gennaio 2023 a € 501 milioni. La raccolta amministrata si attesta a € -542 milioni, mentre la diretta è positiva per € 977 milioni.

I ricavi del brokerage nel mese di dicembre sono pari a circa € 18 milioni(1), raggiungendo nel 2024 € 217 milioni (+13% a/a), con 42,4 milioni di ordini eseguiti (+10% a/a).