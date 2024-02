Finale negativo a Piazza Affari (-0,4%), Leonardo in luce

Giornata all’insegna della cautela per le borse europee, in linea con l’andamento di Wall Street nelle prime ore di contrattazioni. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in ribasso dello 0,4% a 32.557 punti, con Leonardo (+5,2%) e Iveco Group (+4,5%) in controtendenza dopo che i Paesi del G7 hanno ribadito il loro sostegno all’Ucraina, mentre arretrano soprattutto Recordati (-2,3%), Campari (-2,2%) e Moncler (-2,2%). Leonardo ha inoltre annunciato una partnership con Comau per un progetto su intelligenza artificiale e robotica nel settore aerospaziale.

Nella sua audizione al Parlamento europeo, Christine Lagarde ha affermato che la discesa dell’inflazione nella zona euro proseguirà, ma ha ribadito che la Bce necessita di maggiori prove per assicurarsi che la crescita dei prezzi converga verso il target del 2% in modo sostenibile.

Negli Usa sono in programma oggi le aste di Treasury statunitensi a 2 e 5 anni, dopo i dati sulle vendite di nuove case (+1,5% a gennaio, sotto le attese).

Per quanto riguarda il prosieguo della settimana, il focus si concentrerà soprattutto sull’inflazione, con il core Pce statunitense in uscita giovedì e i prezzi al consumo dell’eurozona in programma venerdì, quando verranno diffusi anche i Pmi cinesi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 145 bp, con il rendimento del decennale italiano in risalita al 3,87% e quello del Bund al 2,42%. In Italia, ha preso il via oggi il collocamento del Btp Valore.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è tornato sopra gli 81 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro si apprezza a 1,085 e il dollaro/yen si rafforza a 150,8 yen per dollaro.