Fideuram e Sanpaolo Invest, 110 reclutamenti da inizio anno

Con i reclutamenti del mese di giugno le reti di private banker di Fideuram e Sanpaolo Invest hanno raggiunto quota 4.954 professionisti, sfiorando la soglia dei 5.000. Da inizio anno sono 110 i nuovi arrivi. Nel mese di giugno, in particolare, sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo tra i quali:

Giuseppe Decio, Luca Corsini e Daniele Cavallanti in Lombardia, Riccardo Baldini in Emilia Romagna e Fulvio Collivasone in Piemonte per Fideuram. In Sanpaolo Invest è invece Elena Cavallero che opererà nell’area Piemonte.