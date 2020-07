FESTIVAL DEL SARA’: In diretta a partire dalle 19.00

TERMOLI, 26 Luglio – Appuntamento conclusivo col Festival del Sara’ dalle ore 19 al Museo d’Arte Contemporanea di Termoli. Lungo l’elenco degli ospiti che vede Leopoldo Gasbarro, Direttore di Wall Street Italia, Niko Romito, chef 3 stelle Michelin, Simonetta Sciandivasci, de Il Foglio, Monica Giandotti, giornalista del Tg3, l’avvocato Luigi Balestra, professore di Diritto civile nell’Universita’ di Bologna, membro laico del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio Riparte l’Italia, Emidio Mansi responsabile marketing di Pasta Garofalo, Stefano Cappellini, caporedattore della pagina politica del quotidiano La Repubblica Luigi De Vecchi, Chairman of Continental Europe for Corporate and Investment Banking Citi. Il panel dal titolo: “Il rammendo: unire, connettere, ritrovarsi comunita’. Il gesto che puo’ far ripartire l’Italia dopo la pandemia” andra’ a concludere l’appuntamento col Festival del Sara’, ideato da Antonello Barone, che non si e’ fermato nemmeno durante il lockdown. L’edizione esclusivamente online sullo Speciale Covid-19 dal 21 marzo all’8 giugno ha visto la partecipazione di oltre 70 ospiti tra imprenditori, politici, giornalisti e accademici con un grande seguito di pubblico online. Finito il lockdown il Festival del Sara’ – Dialoghi sul futuro, torna oggi con un nuovo format: ospiti dal vivo in compresenza con il live-streaming del dibattito trasmesso sui canali social del Festival e sui siti di Wall Street Italia e Primonumero. I partecipanti saranno immersi letteralmente “dentro” un’opera della grande artista contemporanea Nanda Vigo, una grande installazione luminosa pensata dall’artista per lo spazio del museo, visitabile fino al 13 settembre