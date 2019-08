Le Ferrovie dello Stato conquistano un altro pezzo del Regno Unito. Un consorzio formato al 30% da Trenitalia Uk – controllata interamente da Ferrovie dello Stato – e al 70% dalla britannica FirstGroup si è aggiudicato il franchise ferroviario della costa occidentale britannica dal 2019 al 2031,

Si tratta – dice una nota Fs – in particolare dei collegamenti intercity tra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow, oltre che della nuova linea dell’alta velocità che dovrebbe partire da Londra a Birmingham.

“I servizi InterCity da Londra a Edimburgo/Glasgow trasportano ogni anno 39 milioni di passeggeri con 76 treni che garantiscono 300 collegamenti giornalieri. I ricavi del franchise nell’ultimo anno sono stati pari a oltre 1,25 miliardi di euro con previsione di crescita nei prossimi anni”.

L’accordo prevede anche lo sviluppo e l’introduzione a partire dal 2026 dei nuovi servizi sulla nuova linea ad alta velocità (High Speed 2) da Londra a Birmingham (160 km) che nei piani dovrebbe collegare 30 milioni di persone.

Per Trenitalia si tratta del secondo importante ingresso in campo nella rete ferroviaria inglese. Nel 2017 avevano rilevato per 72,6 milioni di sterline c2c la società che gestisce il collegamento tra Londra e Shoeburyness nell’Essex su cui viaggiano ogni anno 42 milioni di passeggeri.