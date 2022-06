Fee Only Summit 2022, aprono ufficialmente le iscrizioni

Torna in presenza e in live il Fee Only Summit 2022: l’evento nazionale della consulenza finanziaria indipendente in Italia organizzato da Consultique SCF e giunto ormai all’undicesima edizione. L’evento raccoglie ogni anno oltre 1.500 partecipanti provenienti anche dal settore finanziario tradizionale e consulenti di banche e reti, che guardano con interesse al futuro della loro professione. Per importanza mediatica, il Fee Only Summit rientra ad oggi tra le più importanti fiere finanziarie in Italia.

Dove si terrà il Fee Only Summit

Il Fee Only Summit si terrà al Palazzo della Gran Guardia di Verona il 26 e 27 ottobre e coinvolgerà l’intera community dei consulenti finanziari indipendenti, che quest’anno ha superato i 500 iscritti all’Albo OCF e le 50 di consulenza finanziaria indipendente. L’evento avrà inizio alle 14.30 del 26 ottobre e terminerà alle 19 di giovedì 27 ottobre. La partecipazione è gratuita e la presenza al Palazzo della Gran Guardia sarà aperta ad un massimo di 500 partecipanti.

I temi del Fee Only Summit 2022

Quest’anno si terranno conferenze e tavole rotonde riguardanti i trend topic del momento insieme alle società dell’asset management internazionale: le soluzioni di investimento per gestire incertezza e volatilità, criptovalute, blockchain e NFT, gli investimenti ESG e le nuove tecnologie a supporto dei consulenti finanziari indipendenti. A cura del team di Consultique si terranno diversi incontri per scoprire gli step per diventare un consulente finanziario indipendente e come avviare con successo uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente.

Anche i giovani avranno un ruolo importante al Fee Only Summit di quest’anno, con una tavola a loro dedicata che vedrà la partecipazione delle realtà social in finanzia più importanti a livello nazionale.

La consulenza finanziaria indipendente in Italia

La consulenza finanziaria indipendente è tra i settori della finanza con più alto tasso di crescita a livello mondiale insieme al fintech (fonte: EY, dati al 2019). Da inizio 2019, stiamo assistendo anche in Italia ad una forte espansione, come già avvenuto nei paesi finanziariamente più evoluti come gli Usa, l’Australia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.

Consultique SCF è la società che ha portato la consulenza finanziaria indipendente in Italia nel 2001 e ad oggi assiste oltre l’80% di tutti coloro che sono iscritti all’Albo OCF nelle sezioni dei consulenti finanziari autonomi (indipendenti) e delle società di consulenza indipendente “fee-only”.

“Fee-Only” significa letteralmente “solo a parcella” e identifica quei consulenti, persone fisiche o persone giuridiche, remunerati esclusivamente dal cliente ed in possesso del requisito di indipendenza soggettiva, che non percepiscono nessun tipo di remunerazione da banche o altri intermediari.