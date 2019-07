Fashion Film Festival 2019: a Milano torna l’appuntamento dedicato a moda e cinema

La sesta edizione della manifestazione fondata da Constanza Cavalli Etro si terrà per la prima volta a novembre con una giuria presieduta da Giorgio Armani

A cura di Francesca Gastaldi

Torna anche quest’anno a Milano il Fashion Film Festival, manifestazione di respiro internazionale dedicata al mondo della moda celebrato in chiave cinematografica. L’appuntamento, che è stato lanciato per la prima volta nel 2014 da Constanza Cavalli Etro, si propone di avvicinare la città all’universo della moda, attraverso la partecipazione di giovani talenti e grandi brand chiamati a confrontarsi sotto il segno del fashion film.

La locandina dell’edizione 2019

Novità di questa sesta edizione, patrocinata dal Comune di Milano, le date scelte per l’evento: per la prima volta, infatti, il Fashion Film Festival si terrà a novembre e dunque non in concomitanza con il periodo delle sfilate, come era stato fino all’anno scorso. Una scelta che rispecchia la volontà di concedere uno spazio privilegiato alla manifestazie, così da consentire al pubblico e agli addetti ai lavori di sfruttare al meglio appuntamenti, proiezioni, anteprime e incontri con esperti del settore.

“Ho voluto fortemente rendere possibile a tutti i nostri amici, non solo creativi ed insider ma anche le nuove generazioni – spiega Constanza Cavalli Etro – di avere tempo di apprezzare al meglio la varietà di contenuti che presentiamo, ed è per questo che siamo arrivati alla decisione di organizzare il Festival non più durante le sfilate ma a novembre”.

Protagonisti assoluti della kermesse, che coinvolgerà grandi nomi della moda italiana e internazionale come Prada, Chanel, Gucci, Stella McCartney e Givenchy insieme a quelli di giovani designer, registi emergenti e icone del cinema come Wim Wenders, saranno gli oltre 200 fashion film, provenienti da più di 50 paesi diversi.

I vincitori dell’edizione della scorsa edizione

I cortometraggi in concorso, come di consueto, saranno valutati da una giuria internazionale d’eccezione, presieduta quest’anno da Giorgio Armani. Due i temi principali ai quali verrà dato ampio spazio durante la nuova edizione: l’universo delle donne con #FFFMilanoForWomen, che prevede proiezioni e conversations con l’obiettivo di valorizzare la creatività femminile, e il rispetto per l’ambiente con #FFFMilanoForGreen che vede come esponente Oskar Metsavath, fondatore del marchio brasiliano sostenibile Osklen, nonchè Ambasciatore Unesco per la Pace e la Sostenibilità.

L’Award Ceremony, durane la quale verranno nominati i vincitori alla vigilia del Festival, si svolgerà quest’anno il 6 novembre, nella cornice del prestigioso Teatro Dal Verme, mentre dal 7 al 10 novembre il pubblico potrà accedere gratuitamente alle attività presso le sale dell’Anteo Palazzo del Cinema.