Family office: 282 uffici aperti in Italia, Milano in testa

Nel mondo degli investimenti diventa sempre più centrale la figura del family office, un consulente che fornisce a una famiglia con un patrimonio elevato una serie di servizi, tra cui assistenza legale, fiscale e contabile. Anche in Italia la figura del family office sta prendendo sempre più piede tanto che a fine 2022, il numero delle strutture che offrono servizi di family office in Italia è salito a195 unità contro le 188 dell’anno precedente.

Questi i numeri che emergono dall’indagine “Il Private Banking in Italia“, giunta alla 20esima edizione, della società di ricerca e consulenza Magstat secondo cui i family office detengono asset under advisory pari a 125,4 miliardi di euro (erano 120,5 miliardi di euro l’anno precedente) e si avvalgono di 817 family officer, distribuiti in 282 uffici dedicati, che offrono consulenza a più di 30.068 clienti.

I family office in Italia: la fotografia di Magstat

L’indagine di Magstat rivela che 44 operatori finanziari di private banking (36,1%) offrono il “servizio di family office” e che ben 42 grandi family office esteri (28 ubicati in Lussemburgo, 6 in Svizzera, 5 nei Paesi Bassi ed 1 nel Principato di Monaco, Inghilterra e Deleware-USA) fanno riferimento a famiglie italiane.

Sono 282 gli uffici aperti in Italia dai family office, di cui 234 uffici (83%) sono ubicati nel nord, 40 nel centro e solo 8 nel sud del paese. Svetta sempre la Lombardia che ne conta 120; segue il Veneto (52), il Piemonte (28), l’Emilia-Romagna (23), il Lazio (21).

Tra le province italiane, Milano è sempre in testa con 102 uffici, seguita da Torino (21), Roma (20), Vicenza (16), Treviso (12), Bologna (12), Verona (10), Padova (10). Ma i family of fice italiani hanno aperto anche 79 succursali all’estero. I Paesi più gettonati? Svizzera (18), l’Inghilterra (16), gli Stati Uniti (9), il Lussemburgo (7), la Cina (6) ma troviamo succursali di family office italiani anche negli Emirati Arabi (3) e in Francia/Malta/Nuova Zelanda (2).

Le tipologie di family office

I family-of fice si dividono principalmente in due tipologie ben distinte:

▪ Single family-office (SFO) detti anche dedicated family-office oppure family office interno. Amministra il patrimonio di una sola famiglia che è anche l’unica proprietaria della struttura. In Italia Magstat ne ha censite 81.

▪ Multi family-office (MFO) off re servizi a un gruppo di famiglie che possono essere o meno azionisti della struttura. In Italia ne sono state censite 114. Anche all’interno dei multi-family of fice si può fare un’ulteriore divisione tra quelli che offrono i servizi esclusivamente ai propri azionisti ed altri che sono aperti ad altre famiglie.

Alcuni multi-family of fice nascono come evoluzione di una struttura di single family office, altri invece sono di emanazione bancaria/finanziaria (Mps Family Of fice, Ubs Family Of fice).

Sono a tutti gli effetti estensioni dei servizi di Private e non sono legati a specifiche famiglie. La maggior parte dei Multi Family Office italiani provengono dall’iniziativa diretta di alcuni professionisti (ex top manager nel settore bancario/finanziario, importanti studi legali e/o commercialisti), con l’intento di fornire ad una base molto ristretta di clienti facoltosi servizi personalizzati e liberi da conflitti di interesse. In questo caso il multi-family office viene anche chiamato Independent family-office o Multiclients family-office.

Quali forme giuridiche sono le più gettonate

Infine, per quanto riguarda le forme societarie adottate, la maggior parte delle strutture di single-family office ha scelto la forma giuridica di società di capitali (S.P.A., S.R.L.), mentre diverse strutture indipendenti hanno ritenuto sufficiente aprire uno studio associato.

Per quanto riguarda le forme societarie adottate in Italia, si possono contare:

▪ 93 S.R.L.

▪ 71 S.P.A.

▪ 15 studi associati

▪ 8 LTD

▪ 3 Società Semplici S.S.

▪ 2 S.A.P.A.

▪ 1 S.A.

▪ 1 S.N.C.

▪ 1 S.A.S.

Classificando infine i family office in base all’azionariato, ci sono quelli di proprietà di una sola famiglia, quelli di proprietà di più famiglie, quelli di proprietà di un gruppo di professionisti indipendenti (consulenti, legali, commercialisti) ed infine quelli appartenenti ad una banca o una istituzione finanziaria.