Facciamo bene i conti, parola di Facciotesoro.it (VIDEO)

Avere consapevolezza delle proprie possibilità economiche non è facile. Gli italiani sono un popolo di formiche per quanto riguarda la capacità di risparmiare ma molto spesso è facile farsi prendere dall’impulsività e fare acquisti non previsti.

Per gestire il budget familiare e affrontare spese extra o impreviste, anche se di piccolo importo esistono vari strumenti. Strumenti di pagamento, carte di credito, app per monitorare entrate e uscite: l’importante è avere tutto sotto controllo ed evitare il rischio di un indebitamento eccessivo.

Guarda il video per capire quali sono gli strumenti utili per gestire un budget familiare.

Questo video fa parte di “Faccio Tesoro”, il progetto di educazione finanziaria di Crif dispobibile sul portale www.facciotesoro.it pensato per fornire informazioni concrete e favorire una maggiore consapevolezza sui temi del credito e della gestione delle proprie finanze a favorire la conoscenza dei concetti chiave, degli strumenti a disposizione e del loro utilizzo che Wall Street Italia mette a disposizione dei suoi lettori.

Nello specifico “Faccio Tesoro” si fonda proprio sulla volontà non solo di trasmettere nozioni di base ma, soprattutto, di fornire una risposta quanto più possibile concreta e puntuale alle esigenze di tutti coloro che si trovano a dover prendere decisioni importanti in merito alla pianificazione del budget familiare, comprendendo meglio i rischi e le opportunità e riducendo lo stress che un insufficiente livello di informazione spesso determina.

Alle lezioni video in forma di sit-com sono abbinati i video di approfondimento, realizzati con il coinvolgimento di due giornalisti esperti di queste tematiche, Massimo Esposti e Paolo Zucca.