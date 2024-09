Euromobiliare Advisory SIM e il forum che disegna l’innovazione nel wealth management

Si è chiusa a Riccione la settima edizione del forum “Reshape, intraprendere nuove vie”, organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, società del Gruppo Credem specializzata nel wealth management. L’evento, che ha riunito oltre 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking, ha posto l’accento sull’innovazione tecnologica e sui trend emergenti nel settore della gestione patrimoniale. Tra gli interventi più attesi, quello del Direttore Generale Gianmarco Zanetti, che ha delineato i futuri scenari di trasformazione del wealth management, sottolineando come la digitalizzazione, l’integrazione dei servizi finanziari e la personalizzazione stiano ridefinendo il modo di accompagnare famiglie e imprese nel loro ciclo di vita.

Il forum di Euromobiliare

In particolare, l’incontro organizzato da Credem Euromobiliare si è sviluppato in quattro aule formative. Nella prima aula sono stati affrontati i principali temi delle nuove frontiere dei mercati emergenti, con particolare attenzione alla Cina e all’Asia in generale. La seconda aula si è concentrata sul private insurance, con uno sguardo ai trend del settore assicurativo, i ruoli e i vantaggi delle polizze nel wealth management e con un approfondimento sui temi di protezione, pianificazione e successione. Nella terza aula “La via dei wrapper” si è discusso delle evoluzioni messe in campo per il servizio di gestione dei patrimoni e l’offerta assicurativa dal Gruppo. Infine, l’ultima sessione ha affrontato il tema della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, offrendo una visione macro sui mercati e sulle strategie di investimento con un focus sui cambiamenti tecnologici in corso, come l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei settori delle terapie geniche, medtech e machine learning, quali nuove opportunità di investimento. Si è discusso inoltre dell’importanza del corporate finance advisory e dell’M&A nel garantire la continuità generazionale delle aziende.

Gli speaker dell’evento

Oltre a Gianmarco Zanetti e Matteo Benetti, direttore generale di Credem Euromobiliare private banking, sono intervenuti nella prima giornata in plenaria top manager del Gruppo Credem: il Direttore centrale e coordinatore dell’area wealth management del gruppo Paolo Magnani, il Chief Innovation Officer Piergiorgio Grossi, il Direttore Generale delle compagnie assicurative Credemvita e Credemassicurazioni Rossella Manfredi, il Direttore Generale di Euromobiliare Asset Management SGR Francesco Germini, il Direttore Commerciale di Credem Euromobiliare Private Banking Simone Taddei e il Direttore Generale di Euromobiliare Fiduciaria Oscar Anni.

Il focus sull’innovazione